Sembra di essere nella foresta Amazzonica, ma siamo in Abruzzo: l’escursione che ti cambierà la vita

In Abruzzo c’è una piccola foresta Amazzonica che può davvero cambiarti la vita per lo spettacolo che è capace di regalare ai visitatori. L’escursione è da non perdere e per chi ama la natura può diventare davvero un posto del cuore.

L’Italia è un Paese capace sempre di sorprendere e di regalare prospettive differenti a chi la visita. Ed anche a chi ci vive. I posti spettacolari e mozzafiato da conoscere sono tanti, forse anche troppi, per cui diventa quasi impossibile conoscerli tutti e sapere dove dirottare le proprie attenzioni. Ci sono delle città enormi come Milano, Roma, Napoli, Firenze o Torino che sicuramente meritano una visita. Qui la mano ed il genio dell’uomo hanno creato dei capolavori senza tempo. Ma quello che riesce a fare la natura è sensazionale e va oltre ogni possibilità umana.

Valle dell'Orfento
Il fascino del Bel Paese sta anche in alcuni gioiellini che sono magari meno noti ma che possono davvero cambiare la nostra visione del mondo e della vita. Per esempio in Abruzzo c’è un posto che ricorda tantissimo, per i colori, la vegetazione ed anche i rumori, la foresta Amazzonica e si può visitare in maniera davvero molto semplice. Con questa escursione che può davvero cambiarti la vita, dal momento che si tratta di una autentica oasi incontaminata e pura. Andiamo a vedere tutti i dettagli a riguardo.

In Abruzzo c’è una piccola Foresta Amazzonica: ecco tutti i dettagli

Ci sono delle zone incontaminate in Italia che sono davvero sensazionali. Una di questa è senza ombra di dubbio la Valle dell’Orfento. Un gioiello che non tutti conoscono ma che ti lascerà senza parole. Si trova nel bel mezzo del Parco Nazionale della Majella ed è un luogo davvero unico nel suo genere. Per capire quanto sia speciale, basti pensare che la rivista scientifica Nature l’ha utilizzata come esempio virtuoso di ricchezza in termini di biodiversità. Andiamo a vedere da che cosa nasce e deriva questa sua unicità.

Valle d'Orfento in autunno
Chi si reca lì per una escursione troverà davanti a sé acqua limpida, delle piccole cascate estremamente evocative, il suono del fiume a fare da sottofondo e quelli tipici della natura rendono, poi, la passeggiata davvero un’emozione unica. Si alternano, inoltre, delle piccole radure a delle cascatelle, con alcuni sentieri che richiedono un passaggio su dei ponticelli in legno che ti permettono più volte di guadare il fiume. Il sentiero da attraversare non è particolarmente impervio e questo lo rende adatto anche alle famiglie con i bambini al seguito. Una Foresta Amazzonica in miniatura nel cuore dell’Italia.

