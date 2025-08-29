Qui puoi navigare in canoa sul fiume più pulito d’Italia: un percorso lento tra la natura che ti darà un senso di pace indimenticabile

L’itinerario perfetto per una giornata immersa nella natura, tra un giro in canoa su un fiume limpidissimo e un e-bike nella valle. Tutto questo restando in Italia.

C’è un luogo in Abruzzo dove il tempo sembra rallentare la sua corsa; il posto perfetto per ricaricare le batterie e lasciarsi riempire gli occhi da paesaggi incredibili, tra acque cristalline e giri in e-bike tra foreste e vigneti. L’itinerario che in un giorno permette di immergersi nella natura più pura.

canoa in fiume
La Valle del Tirino è uno dei posti meno conosciuti dell’Abruzzo; soprannominata come il cuore verde della Regione, si tratta di uno degli angoli più nascosti di questa parte d’Italia che però sa regalare scenari e luoghi che riempiono gli occhi e il cuore.

Solcata dal fiume Tirino -che ha origine dal sovrastante altopiano di Campo Imperatore- la valle si estende ad un’altitudine di 400 m s.l.m., tra l’altopiano di Navelli e il Gran Sasso. Proprio il fiume è considerato il più limpido e puro d’Italia ed è possibile attraversalo in canoa. Acqua limpidissima, vegetazione rigogliosa e solo i suoni della natura sono un richiamo a cui è impossibile non rispondere. Un percorso che già solo in questo modo permette di rigenerarsi.

Un’esperienza che è molto più di un’attività, è un viaggio lento tra alberi che sembrano sospesi sull’acqua e libellule che accompagnano la navigazione. Un percorso che spinge all’ascolto della natura e alla meditazione.

La Valle del Tirino in Abruzzo, tra borghi e vigneti tutti da scoprire

Ma la giornata di immersione all’interno della Valle non si ferma alla sola esperienza della canoa in fiume. Altrettanto suggestivo è il giro in e-bike seguendo le strade segnate disegnate dalla valle, tra vigneti e borghi che hanno ognuno una storia da raccontare.

canoa nel fiume tirino
La Valle del Tirino in Abruzzo, tra borghi e vigneti tutti da scoprire -(credits @ilbosso) viagginews.com

Nella valle è possibile fermarsi a pranzare e ristorare un ristorantini e vigneti che aprono le proprie porte e che offrono solo prodotti tipici della zona. E ad accompagnare ci sono sempre i paesaggi della Valle.

Lasciandosi trasportare dalle guide esperte del luogo è possibile scoprire tutti i segreti della Valle e dei borghi che la animano: da Ofena a Capestrano, passando per Novelli, Bussi sul Tirino e Villa Santa Lucia degli Abruzzi. Di esperienza nella Valle de Tirino ce ne sono da fare, per questo si può dedicare alla zona anche un weekend lungo di esplorazione.

