Cacio e pepe, aggiungi questo tocco da ‘chef’ e la mangerà anche tua cognata che è sempre a dieta

La cacio e pepe in questa versione è ancora più gustosa: è bastato aggiungere un solo ingrediente per renderla subito più saporita.

La cacio e pepe è uno dei piatti più iconici della cucina romana, famoso per la sua straordinaria semplicità: solo pasta, pecorino romano e pepe nero. Nonostante gli ingredienti essenziali siano solo tre, ottenere la consistenza perfetta della crema di formaggio senza grumi è un’arte.

Le origini della cacio e pepe sono umili e antiche, affondano le radici nella tradizione pastorale del Lazio, in particolare nella campagna romana e nell’Appennino centrale. I pastori, durante la transumanza, portavano con sé alimenti che potessero conservarsi a lungo, facilmente trasportabili e nutrienti, come la pasta secca, il pepe e il pecorino stagionato. Ed ecco che dall’unione di questi 3 ingredienti, è nato un piatto diventato poi famoso in tutto il mondo.

Con questo tocco ‘segreto’ sgrassi la cacio e pepe e la rendi più leggera

Negli ultimi anni, la cacio e pepe ha conosciuto una vera riscoperta gourmet, con chef che la reinterpretano in chiave moderna, aggiungendo ingredienti o tecniche innovative , pur mantenendo il rispetto per la sua identità. Ebbene, oggi vogliamo darvi la nostra versione per rendere il suo sapore meno intenso e più leggero. Infatti, basterà aggiungere della scorza di limone per sgrassare e per profumare.

Ingredienti per 4 persone:

  • 350 g di spaghetti
  • 200 g di pecorino romano
  • 5 g di pepe nero in grani
  • Scorza di limone

Procedimento:

  1. Iniziare a mettere una pentola sul fuoco e portare a bollore
  2. Nel frattempo prendere il pecorino e grattugiarlo interamente, mettendolo in una ciotola
  3. Con un batticarne battere i grani di pepe
  4. Non appena l’acqua arriverà a bollore, calare la pasta e salare leggermente
  5. In un’ampia padella versare il pepe e tostarlo a fuoco dolce, mescolando con un mestolo di legno
  6. Sfumare con un paio di mestoli dell’acqua di cottura della pasta
  7. Continuare a mescolare a fuoco dolce
  8. Scolare gli spaghetti 2-3 minuti prima rispetto al tempo indicato sulla confezione e trasferirli nella padella, avendo cura di conservare l’acqua di cottura
  9. Terminare la cottura degli spaghetti in padella, risottandoli, aggiungendo quindi acqua calda al bisogno e rimestando continuamente
  10. A questo punto preparare la crema di pecorino, versando un mestolo di acqua di cottura calda nella ciotola con il Pecorino grattugiato
  11. Mescolare energicamente con una frusta a mano. La consistenza che si dovrà ottenere è più pastosa che cremosa
  12. Non appena gli spaghetti avranno finito la cottura in padella, spegnere la fiamma e unire la crema di pecorino
  13. Mescolare per far mantecare il tutto e infine unire anche la buccia grattugiata del limone.

Ora non resta che impiattare, spolverare con altro pecorino e gustare il piatto di cacio e pepe ben caldo.

