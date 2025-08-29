Cacio e pepe, aggiungi questo tocco da ‘chef’ e la mangerà anche tua cognata che è sempre a dieta

La cacio e pepe in questa versione è ancora più gustosa: è bastato aggiungere un solo ingrediente per renderla subito più saporita.

La cacio e pepe è uno dei piatti più iconici della cucina romana, famoso per la sua straordinaria semplicità: solo pasta, pecorino romano e pepe nero. Nonostante gli ingredienti essenziali siano solo tre, ottenere la consistenza perfetta della crema di formaggio senza grumi è un’arte.

Le origini della cacio e pepe sono umili e antiche, affondano le radici nella tradizione pastorale del Lazio, in particolare nella campagna romana e nell’Appennino centrale. I pastori, durante la transumanza, portavano con sé alimenti che potessero conservarsi a lungo, facilmente trasportabili e nutrienti, come la pasta secca, il pepe e il pecorino stagionato. Ed ecco che dall’unione di questi 3 ingredienti, è nato un piatto diventato poi famoso in tutto il mondo.

Con questo tocco ‘segreto’ sgrassi la cacio e pepe e la rendi più leggera

Negli ultimi anni, la cacio e pepe ha conosciuto una vera riscoperta gourmet, con chef che la reinterpretano in chiave moderna, aggiungendo ingredienti o tecniche innovative , pur mantenendo il rispetto per la sua identità. Ebbene, oggi vogliamo darvi la nostra versione per rendere il suo sapore meno intenso e più leggero. Infatti, basterà aggiungere della scorza di limone per sgrassare e per profumare.

Ingredienti per 4 persone:

350 g di spaghetti

200 g di pecorino romano

5 g di pepe nero in grani

Scorza di limone

Procedimento:

Iniziare a mettere una pentola sul fuoco e portare a bollore Nel frattempo prendere il pecorino e grattugiarlo interamente, mettendolo in una ciotola Con un batticarne battere i grani di pepe Non appena l’acqua arriverà a bollore, calare la pasta e salare leggermente In un’ampia padella versare il pepe e tostarlo a fuoco dolce, mescolando con un mestolo di legno Sfumare con un paio di mestoli dell’acqua di cottura della pasta Continuare a mescolare a fuoco dolce Scolare gli spaghetti 2-3 minuti prima rispetto al tempo indicato sulla confezione e trasferirli nella padella, avendo cura di conservare l’acqua di cottura Terminare la cottura degli spaghetti in padella, risottandoli, aggiungendo quindi acqua calda al bisogno e rimestando continuamente A questo punto preparare la crema di pecorino, versando un mestolo di acqua di cottura calda nella ciotola con il Pecorino grattugiato Mescolare energicamente con una frusta a mano. La consistenza che si dovrà ottenere è più pastosa che cremosa Non appena gli spaghetti avranno finito la cottura in padella, spegnere la fiamma e unire la crema di pecorino Mescolare per far mantecare il tutto e infine unire anche la buccia grattugiata del limone.

Ora non resta che impiattare, spolverare con altro pecorino e gustare il piatto di cacio e pepe ben caldo.