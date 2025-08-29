3 cose da sapere prima di andare in Corea del Sud (se non vuoi rovinarti la vacanza) – viagginews.com

Anche a causa dell’esplosione del fenomeno K-POP, la Corea del Sud è diventata una delle mete più gettonate per le vacanze da parte dei giovani. Ma cosa bisogna sapere prima di recarsi lì? Leggi ed evita spiacevoli sorprese.

La Corea del Sud è una delle mete più gettonate degli ultimi anni. Tra K-pop, K-drama, skincare e cibo tradizionale, sempre più viaggiatori scelgono Seul, Busan o Jeju come destinazioni da sogno.

Tuttavia, per vivere davvero un’esperienza indimenticabile e senza intoppi, è importante conoscere alcune regole e abitudini culturali che possono fare la differenza. Ecco quindi tre cose fondamentali da sapere prima di partire per la Corea del Sud, così da non rischiare spiacevoli sorprese.

3 cose da sapere prima di andare nella splendida Corea del Sud

La società coreana è fortemente basata sul rispetto reciproco e sulle gerarchie sociali. Un dettaglio apparentemente banale, come consegnare un oggetto con una sola mano, può risultare maleducato.

È buona norma porgere e ricevere sempre con entrambe le mani, soprattutto quando si tratta di soldi o biglietti da visita. Un altro aspetto da ricordare riguarda i mezzi pubblici: in metropolitana esistono posti riservati ad anziani, disabili e donne incinte.

Non sederti lì, anche se i vagoni sono vuoti. Potresti ricevere occhiatacce o commenti poco piacevoli. Infine, evita di parlare a voce troppo alta per strada o sui mezzi: la discrezione è molto apprezzata e i coreani tendono a non disturbare gli altri.

La cucina coreana è ricca di sapori intensi, spezie e fermentati. Piatti iconici come il kimchi, il bibimbap e il bulgogi conquistano la maggior parte dei visitatori, ma non tutti sono pronti alla quantità di peperoncino e condimenti forti che vengono utilizzati.

Attenzione anche agli orari dei pasti: molti ristoranti chiudono intorno alle 21-22, quindi non aspettarti di cenare a tarda notte come in Italia o in Spagna. In compenso, troverai tantissimi convenience store (come GS25 o CU) aperti 24 ore su 24, perfetti per uno spuntino veloce.

Quindi, comunque non rimarrai con lo stomaco vuoto, ma attenzione se vuoi provare le delizie locali.

La Corea del Sud è tra i Paesi più avanzati al mondo in termini di tecnologia: internet super veloce, pagamenti con smartphone praticamente ovunque e stazioni metro ultramoderne.

Tuttavia, ci sono alcuni dettagli che potrebbero creare disagi se non sei preparato. Ad esempio, molte applicazioni di taxi e delivery funzionano solo con numeri di telefono coreani. Inoltre, alcuni siti e app richiedono ancora l’uso dell’Internet Explorer o plugin specifici poco diffusi in Occidente.

Un consiglio utile è scaricare KakaoTalk (l’app di messaggistica più usata in Corea) e KakaoMap o Naver Map, molto più precisi di Google Maps sul territorio. Altro dettaglio importante: portati un adattatore universale, perché le prese elettriche in Corea del Sud sono di tipo C e F, come in gran parte d’Europa, ma avere un adattatore extra può sempre salvarti in caso di necessità.