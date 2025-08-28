Semifreddo croccante con crema al caffè: la sfida al tiramisù è iniziata, chi vincerà?

Sul finire dell’estate c’è voglia di freschezza e golosità, nulla di meglio di un semifreddo croccante alla crema di caffè.

Un dolce fresco e goloso dal sapore delicato che ricorda il tiramisù. Bisogna prepararlo prima che l’estate lasci il posto all’autunno, quando ancora si può passare una piacevole serata all’aperto in compagni degli amici. Questo fine pasto è perfetto per chiudere in dolcezza.

Gli italiani sono buongustai, amano mangiare bene e non rinuncerebbero mai ai piatti della tradizione. I grandi classici sono le ricette preferite che surclassano di parecchio piatti stranieri o moderne ricette gourmet. Soprattutto per quanto riguarda i dolci ci sono delle vere chicche che riempiono il cuore – e la pancia – di gioia.

In una top 10 dei dolci che gli italiani amano di più il tiramisù occuperebbe sicuramente una delle prime posizioni. Nella classifica ci sarebbero anche il cannolo siciliano, il maritozzo con la panna, la pastiera napoletana, la cassata siciliana, il pasticciotto, la sbrisolona, la caprese. Delle vere bontà che a volte vengono rivisitate per aggiungere un tocco personale o per creare ricette simili ma nello stesso tempo diverse. Un esempio è il semifreddo croccante con crema al caffè.

Semifreddo croccante con deliziosa crema al caffè: il dolce da provare subito

Se il tiramisù è tra i vostri dolci preferiti sarete entusiasti anche del semifreddo dal gusto che ricorda il proprio quel dolce tipico di Treviso poi diffusosi in tutta Italia. Gli ingredienti sono diversi ma il caffè rimane protagonista indiscusso. La preparazione è semplice, adatta anche a chi non passa troppo tempo davanti ai fornelli.

INGREDIENTI

250 grammi di biscotti secchi

120 grammi di burro

250 grammi di panna

250 grammi di mascarpone

zucchero a velo

80 grammi di vaniglia

2 cucchiai di marsala

100 ml di caffè.

PREPARAZIONE

Sbriciolare i biscotti in una ciotola. Sciogliere il burro e aggiungerlo ai biscotti. Versare i biscotti in uno stampo da crostata di diametro 22-24 cm e compattare bene la base. Metterla in frigorifero per 30 minuti. Montare la panna. In un’altra ciotola lavorare il mascarpone con lo zucchero a velo, la vaniglia e due cucchiai di marsala. Mescolare e unire a filo il caffè. Incorporare con delicatezza. Aggiungere in ultimo la panna montata. Versare la crema sulla base biscottata e livellare con attenzione.

Una volta assemblato il dolce va risposto in frigorifero per minimo 4 ore. Una decina di minuti prima di servirlo è consigliabile metterlo in freezer per far rassodare meglio la crema al caffè. Come decorazione si possono aggiungere le gocce di cioccolato.