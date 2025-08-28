Se ami i libri sono questi 2 i luoghi in cui devi assolutamente viaggiare: ti sorprenderanno – viagginews.com

Dove andare in vacanza se sei un amante dei libri? Ci sono due città che dovresti assolutamente visitare prima di tutto. Ecco quali sono e perché.

Viaggiare significa scoprire culture, paesaggi e tradizioni, ma per chi ama i libri ogni viaggio diventa anche un’occasione per incontrare storie, luoghi e atmosfere che hanno fatto la storia della letteratura.

Se ti riconosci in questa descrizione, ecco due destinazioni da segnare subito in agenda: città in cui i libri non sono solo compagni di viaggio, ma protagonisti assoluti dell’esperienza.

Sei un lettore accanito? Ecco dove andare nelle tue prossime ferie

Se c’è una città che trasuda letteratura in ogni angolo, questa è Dublino. La capitale irlandese è stata dichiarata “Città della Letteratura UNESCO” e non è difficile capire il perché: da James Joyce a Samuel Beckett, da Oscar Wilde a Jonathan Swift, le strade di Dublino hanno ispirato alcuni tra i più grandi autori della storia.

Un itinerario letterario non può che partire dal Trinity College, dove si conserva il celebre Book of Kells, un manoscritto medievale che da solo merita la visita. Da lì ci si perde nella magnifica Long Room, una delle biblioteche più fotografate al mondo.

Passeggiando in città si può giungere alla statua di Oscar Wilde nei giardini di Merrion Square e, per i più appassionati, il James Joyce Centre, che ripercorre le tappe dell’Ulisse. Ogni anno, il 16 giugno, Dublino celebra il Bloomsday, una giornata interamente dedicata al capolavoro joyciano, in cui la città si trasforma in un palcoscenico letterario vivente.

Pochi sanno che Buenos Aires è una delle città con la più alta concentrazione di librerie al mondo. Camminare tra le sue strade significa imbattersi continuamente in scaffali pieni di libri e in spazi culturali vivaci. Il gioiello più noto è senza dubbio El Ateneo Grand Splendid, una delle librerie più belle del pianeta.

Ricavata all’interno di un antico teatro, conserva ancora la struttura originale con palchi, balconate e un soffitto affrescato. Oggi al posto del palcoscenico c’è un caffè, dove leggere circondati da un’atmosfera unica.

Buenos Aires è anche la città di Jorge Luis Borges, uno degli scrittori più influenti del Novecento. Visitare la Biblioteca Nacional, dove Borges fu direttore, è un modo per avvicinarsi alla sua eredità letteraria.

Inoltre, la capitale argentina ospita ogni anno la Fiera Internazionale del Libro, uno degli eventi editoriali più importanti al mondo. Sarebbe fantastico andarci proprio in quel periodo dell’anno, no?

In queste città i libri sono parte integrante della vita quotidiana e del paesaggio urbano. Per un viaggiatore che ama leggere, non c’è esperienza più emozionante che perdersi tra scaffali, biblioteche e luoghi che hanno fatto la storia della letteratura mondiale. Te lo assicuro!