La sveglia non è suonata e ho perso l’aereo: ecco come mi sono salvata – viagginews.com

Perdere l’aereo rappresenta una delle principali paure per i viaggiatori più esperti e non solo. Ecco come affrontare tale eventualità nel caso in cui dovesse presentarsi.

Arrivare in ritardo in aeroporto può essere un vero e proprio incubo. Solitamente, in questi casi, ci si prepara con ore di anticipo, in modo da non rischiare. Purtroppo, gli imprevisti possono sempre capitare. Una sveglia che non suona o una strada bloccata a causa del traffico sono in grado di rovinare tutto.

È facile farsi prendere dal panico ma, non bisogna disperare. È importante mantenere la calma e sfruttare tutte le risorse a propria disposizione. Spesso, la soluzione è molto più semplice e intuitiva di quanto si pensi. Difficilmente sarà necessario dire addio alle proprie vacanze.

In ritardo all’aeroporto, ecco come cavarsela: fai così e addio panico

Quando si acquista un biglietto aereo, si devono selezionare con attenzione la data e il giorno. Si tratta di due elementi fondamentali, che devono essere assolutamente rispettati. A volte, però, per via di cause di forza maggiore, non è possibile farlo. L’idea di perdere il volo e, di conseguenza, anche i soldi spesi, sarebbe in grado di terrorizzare chiunque. Per fortuna, si può fare qualcosa di concreto per rimediare.

Non bisogna sentirsi in imbarazzo perché è un evento piuttosto frequente. Può capitare di avere degli impedimenti o di non riuscire a rispettare l’orario. Ovviamente, non si può pretendere che l’aereo aspetti i passeggeri ritardatari. Un’attesa di qualche minuto è concessa ma, successivamente, spiccherà il volo senza i diretti interessati.

Ecco come comportarsi:

È fondamentale mantenere la calma ed evitare scenate. Non serve a niente dire parolacce, piangere o assumere espressioni disperate. Si rischia solo di peggiorare le cose e di non farsi prendere sul serio Controllare se al gate è rimasto ancora qualcuno del personale. In questo caso, salvo diverse indicazioni, è possibile rivolgersi a loro Nel caso in cui non si riuscisse a parlare con nessuno in tempi brevi, si consiglia di chiamare direttamente il numero della compagnia aerea. In base alle condizioni selezionate in fase di acquisto, infatti, si avranno diverse opzioni a disposizione. A volte, è sufficiente prendere l’aereo successivo senza dover aggiungere alcun costo. Non tutte le compagnie, però, includono una simile assicurazione. Quelle low cost, purtroppo, non coprono il rischio di perdere l’aereo senza una sovrattassa

Il consiglio è sempre quello di leggere bene le condizioni e di fare attenzione a quello che si accetta e che si rifiuta. In questo modo, si avrà un quadro ben preciso fin da subito.