La città più economica d’Italia si trova al Nord: una casa la paghi solo 300 euro al mese

Se pensate che per vivere con poco bisogna trasferirsi al Sud, sbagliate di grosso: la città più economica d’Italia si trova al Nord.

Il divario tra Nord e Sud in termini di stipendi e di costo della vita è sempre stato piuttosto ampio e, per questo, negli anni scorsi molti giovani dalla Sicilia, dalla Calabria e dalla Puglia si trasferivano in città come Milano o Torino per avere maggiori opportunità di carriera e una paga più elevata.

Negli ultimi anni la situazione è un po’ cambiata. La crisi, potremmo dire, ha messo tutti ugualmente in ginocchio, il potere d’acquisto è crollato indistintamente per tutti e il costo della vita è aumentato un po’ ovunque. Pertanto ad oggi la forbice tra Nord e Sud non è più ampia come un tempo.

L’unico fattore che ancora segna un punto a favore delle regioni del meridione sono i prezzi delle case: in molte cittadine del Sud con 100.000 euro si può acquistare una villetta mentre a Milano – ma anche a Roma, Firenze, Venezia – non si compra nemmeno un monolocale. Unica eccezione una città che, pur trovandosi al Nord, è la più economica in assoluto di tutta la penisola. Non immaginerete mai qual è.

Se vuoi comprare casa punta su questa città: bella e super economica

Tempi duri per chi vuole comprare casa ma anche chi vive in affitto non se la passa bene, soprattutto se si vive in una grande città del Nord. Ma il Nord non è tutto super costoso: c’è una citta in cui con 300 euro al mese si può acquistare un immobile. Vediamo qual è.

Quando si pensa al Nord, immediatamente, si pensa alle grandi città come Milano, Torino o Venezia. Queste sono certamente molto costose: basti pensare che, in alcuni quartieri milanesi, gli immobili costano anche 10.000 euro al metro quadrato e che per affittare un monolocale, talvolta, non bastano 1000 euro al mese. Venezia ancora peggio essendo una città a vocazione turistica. Ma possiamo dire che, dal 2022 ad oggi, i prezzi sono aumentati un po’ dappertutto.

Con l’eccezione di una piccola città che è come uno scrigno: Biella. Biella si trova nella parte più settentrionale del Piemonte, vicino a Vercelli ed è un vero gioiellino, famosa, soprattutto, per il santuario d’Oropa e per i suoi splendidi borghi caratteristici. Secondo una recente indagine condotta da esperti del settore immobiliare, Biella, attualmente, è la città più economica d’Italia per comprare casa.

Qui ce la si può cavare con una rata del mutuo di soli 300 euro al mese: nulla rispetto al resto del paese, potremmo dire. Gli immobili nella cittadina piemontese vengono venduti, in media, a 780 euro al metro quadro. Questo significa che con soli 78.000 euro si può diventare proprietari di un bell’appartamento di 100 mq. Una soluzione ideale se si lavora in smart e si è stanchi di spendere uno sproposito di affitto nelle grandi città.