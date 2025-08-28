La chiesa che sprofonda nell’acqua, ancora poco tempo per visitarla: scenario surreale a due passi da Roma

C’è una chiesa che sta gradualmente sprofondando nell’acqua e per visitare la quale hai ancora poco tempo a disposizione. Si tratta di un qualcosa di surreale e che, per di più, si trova davvero a due passi da Roma. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

La cristianità ed in maniera ancora più specifico il culto cristiano hanno contribuito in maniera innegabile alla nascita del mito italiano, per come viene inteso oggi su scala mondiale. Buona parte delle bellezze nostrane in ambito artistico sono legate in qualche modo ai racconti della Bibbia ed ai luoghi di culto tipici della nostra cultura. Basti pensare, in tal senso, ai tanti dipinti che possiamo trovare nei nostri musei o alle Chiese sparse in giro per tutta Italia. Gli esempi più illustri sono Santa Croce a Firenze, il duomo di Milano o quello di Napoli. Senza ovviamente dimenticare San Pietro.

Ce ne sono degli altri che sono magari meno magnifici, ma non per questo meritano minore considerazione. Per esempio, in una zona molto vicina a Roma, c’è una Chiesa che merita assolutamente una visita dal momento che è un unicum su scala mondiale. La struttura in questione, infatti, sta letteralmente sprofondando nell’acqua e, per questo motivo, il tempo che hai a disposizione per visitarla è ancora poco. E si tratta di un qualcosa di magnifico ed al tempo stesso inquietante che merita assolutamente una visita. Andiamo a vedere tutti i dettagli a riguardo.

La Chiesa che sprofonda nell’acqua: ecco che cosa sapere e dove si trova

Stiamo parlando della Chiesa di San Vittorino e si trova nei pressi di Rieti, vicino Roma. Fu costruita sui resti di un tempio pagano dedicato alle Ninfe dell’acqua ed a partire dal 1800 sta iniziando a sprofondare gradualmente nella fonte d’acqua ad essa sottostante. L’acqua cristallina crea una atmosfera ancora più surreale, insieme al fatto che c’è una parte di questo monumento che già ora non è più visibile. Gli abissi la stanno gradualmente inghiottendo e, per questo motivo, non c’è ancora tanto tempo per poterla ammirare.

La si trova lungo la Salaria, per la precisione al km 88.1 nel comune di Cittaducale. Un qualcosa di questo tipo ha dato il La a tantissime leggende che riguardano la Chiesa di San Vittorino, a partire dal fatto che c’è la credenza che di notte compaia il Santo a cui è intitolata e che qui fu martirizzato. Come è facilmente immaginabile, si tratta di un luogo unico nel suo genere e che bisogna assolutamente visitare prima che sia troppo tardi.