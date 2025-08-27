Questo primo piatto profuma ancora d’estate: ingredienti semplici per una ricetta da ‘leccarsi i baffi’

Solo pochi e semplici ingredienti per preparare questo primo piatto che profuma ancora d’estate: una delizia per gli occhi e per il palato.
Siamo ormai arrivati alla fine di questa calda e intensa estate, ma ciò non vuol dire che non possiamo ancora godere di queste ultime giornate di sole, mare e relax. Inoltre, approfittando del caldo che c’è su maggior parte delle nostre città, si potranno ancora preparare dei profumatissimi piatti che permettono di gustare i tipici sapori estivi e non solo.
Anche se l’autunno sembra avvicinarsi inesorabilmente, c’è ancora tempo per poter approfittarne e gustare piatti che evocano il pieno della bella stagione. E cosa c’è di meglio che portare in tavola un piatto gusto di orecchiette con sarde e pomodorini? Un primo piatto facile, veloce e fatto con ingredienti semplici e genuini.
Solo ingredienti semplici per preparare questo gustoso primo piatto con orecchiette sarde e pomodorini
Le orecchiette con sarde e pomodorini, sono un primo piatto facile e veloce da realizzare. Pochi e semplici ingredienti, permetteranno di portare in tavola qualcosa di davvero delizioso. Vediamo allora, quali sono gli ingredienti e come si dovrà procedete per preparalo subito.
Ingredienti per 4 persone:
- Orecchiette 320 g
- Sarde fresche (da pulire) 400 g
- Pomodorini ciliegino 200 g
- Olive nere 80 g
- Capperi sotto sale 50 g
- Aglio 1 spicchio
- Vino bianco 40 g
- Peperoncino fresco piccoli 2
- Scorza di limone 1
- Basilico q.b.
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- Sale fino q.b.
Procedimento:
- Per preparare le orecchiette con sarde e pomodorini, per prima cosa iniziare partendo dalla pulizia delle sarde. Quindi, dopo aver sciacquato le sarde, staccare la testa e dividerle a metà
- Aprirle a libro per staccare la lisca centrale ed eliminare anche le pinne laterali, sul dorso e sul ventre
- Sminuzzare grossolanamente le sarde e tenere da parte
- Denocciolare le olive, poi sciacquare velocemente i pomodorini e tagliarli a metà
- Prendere una padella e scaldare un filo d’olio insieme allo spicchio d’aglio in camicia
- Aggiungere i peperoncini puliti e tagliati a rondelle
- Lasciare cuocere un paio di minuti, dopodiché unire le sarde e soffriggere per qualche minuto, dopodiché sfumare con il vino bianco
- Unire i pomodorini soltanto quando la parte alcolica sarà evaporata, poi aggiungere anche i capperi dissalati e le olive denocciolate
- Eliminare lo spicchio d’aglio, profumare con il basilico e aggiustate di sale cuocendo il tutto per una decina di minuti
- Nel frattempo lessare la pasta in acqua bollente e salata e aromatizzate il condimento con la scorza di limone grattugiata
- Non appena le orecchiette saranno cotte unirle al condimento e insaporire per qualche istante
Impiattare e condire con un filo d’olio a crudo. Ed ecco che le orecchiette con sarde e pomodorini sono pronte per essere servite e gustate.