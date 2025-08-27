Questo primo piatto profuma ancora d’estate: ingredienti semplici per una ricetta da ‘leccarsi i baffi’

Solo pochi e semplici ingredienti per preparare questo primo piatto che profuma ancora d’estate: una delizia per gli occhi e per il palato.

Siamo ormai arrivati alla fine di questa calda e intensa estate, ma ciò non vuol dire che non possiamo ancora godere di queste ultime giornate di sole, mare e relax. Inoltre, approfittando del caldo che c’è su maggior parte delle nostre città, si potranno ancora preparare dei profumatissimi piatti che permettono di gustare i tipici sapori estivi e non solo.

Anche se l’autunno sembra avvicinarsi inesorabilmente, c’è ancora tempo per poter approfittarne e gustare piatti che evocano il pieno della bella stagione. E cosa c’è di meglio che portare in tavola un piatto gusto di orecchiette con sarde e pomodorini? Un primo piatto facile, veloce e fatto con ingredienti semplici e genuini.

Solo ingredienti semplici per preparare questo gustoso primo piatto con orecchiette sarde e pomodorini

Le orecchiette con sarde e pomodorini, sono un primo piatto facile e veloce da realizzare. Pochi e semplici ingredienti, permetteranno di portare in tavola qualcosa di davvero delizioso. Vediamo allora, quali sono gli ingredienti e come si dovrà procedete per preparalo subito.

Ingredienti per 4 persone:

Orecchiette 320 g

Sarde fresche (da pulire) 400 g

Pomodorini ciliegino 200 g

Olive nere 80 g

Capperi sotto sale 50 g

Aglio 1 spicchio

Vino bianco 40 g

Peperoncino fresco piccoli 2

Scorza di limone 1

Basilico q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Procedimento:

Per preparare le orecchiette con sarde e pomodorini, per prima cosa iniziare partendo dalla pulizia delle sarde. Quindi, dopo aver sciacquato le sarde, staccare la testa e dividerle a metà Aprirle a libro per staccare la lisca centrale ed eliminare anche le pinne laterali, sul dorso e sul ventre Sminuzzare grossolanamente le sarde e tenere da parte Denocciolare le olive, poi sciacquare velocemente i pomodorini e tagliarli a metà Prendere una padella e scaldare un filo d’olio insieme allo spicchio d’aglio in camicia Aggiungere i peperoncini puliti e tagliati a rondelle Lasciare cuocere un paio di minuti, dopodiché unire le sarde e soffriggere per qualche minuto, dopodiché sfumare con il vino bianco Unire i pomodorini soltanto quando la parte alcolica sarà evaporata, poi aggiungere anche i capperi dissalati e le olive denocciolate Eliminare lo spicchio d’aglio, profumare con il basilico e aggiustate di sale cuocendo il tutto per una decina di minuti Nel frattempo lessare la pasta in acqua bollente e salata e aromatizzate il condimento con la scorza di limone grattugiata Non appena le orecchiette saranno cotte unirle al condimento e insaporire per qualche istante

Impiattare e condire con un filo d’olio a crudo. Ed ecco che le orecchiette con sarde e pomodorini sono pronte per essere servite e gustate.