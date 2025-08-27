Hai mai visto la “Luna di Sangue”? Ecco quando il satellite si tingerà di rosso. – (viagginews.com)

A breve ci sarà un fenomeno astronomico conosciuto come la “Luna di Sangue”. Scopri quando sarà possibile ammirarla nel cielo notturno.

Nonostante ormai sembriamo conoscerne ogni dettaglio il nostro satellite non ha smesso di affascinare artisti e appassionati di astronomia. Del resto ammirare la luna nel cielo si può fare anche a occhio nudo, senza essere muniti di attrezzature particolari. Ma se già quando è piena ci sembra splendida da guardare, ci sono dei momenti in cui diventa molto più interessante.

Ci sono periodi in cui osserviamo la luna più vicina, altri in cui assume colorazioni particolari. Questi fenomeni non sono altro che effetti ottici dovuti alla rifrazione terrestre che fanno assumere al disco lunare una sfumatura più scura. Capita così di vederla gialla o dorata anziché del solito bianco luminoso, uno spettacolo che ha fatto nascere diverse leggende.

Uno spettacolo più raro ancora è vedere la luna tingersi di scarlatto, fenomeno che non a caso porta il nome di “Luna di Sangue”. Al di là del nome che evoca un’atmosfera da romanzo dell’orrore si tratta di un evento suggestivo e che in Italia si potrà ammirare da qualsiasi regione. L’importante è sapere che data segnare sul calendario per prepararsi a dovere.

Quando ammirare la luna rossa nel cielo

Prima di tutto chiariamo che la natura di questo fenomeno è quella di una semplice eclissi totale di luna. Il satellite finirà quindi all’interno del cono d’ombra terrestre allineandosi in contemporanea con il sole. Rispetto all’eclissi solare quella di luna offre il vantaggio di poter essere ammirata osservando il cielo a occhio nudo invece di ricorrere a protezioni specifiche.

L’intensità della sfumatura color sangue dipenderà dal punto di osservazione sia dalle condizioni dell’atmosfera. Per poterla vedere però bisogna appuntarsi sull’agenda di tenersi liberi nella prima serata di domenica 7 settembre. La durata della Luna di sangue sarà di 5 ore e mezza, ma dall’Italia si vedrà bene nella fascia oraria compresa fra le sette e le otto di sera.

Durante l’eclissi la luna resterà bassa a livello dell’orizzonte e sarà possibile fare foto splendide con un bel paesaggio a contorno. Come sempre sarà più facile godersi lo spettacolo naturale scegliendo una postazione in collina per non avere troppi ostacoli alla visuale. Infine l’uscita completa del disco lunare dal cono d’ombra avverrà intorno alle undici della sera.