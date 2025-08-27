Ferie a settembre? Ecco 2 spiagge gettonatissime in cui andare per godersele – viagginews.com

Sei tra quelle persone che prenderanno le ferie a settembre? Non preoccuparti, non sei da meno. Se vuoi usarle per andare in vacanza ci sono delle splendide spiagge in cui andare a mare.

Settembre è uno dei mesi migliori per concedersi una vacanza al mare: le folle estive si sono ormai diradate, i prezzi tendono a essere più accessibili e le temperature restano ancora piacevoli.

È il momento perfetto per godersi le spiagge in totale relax, senza rinunciare alla bellezza dei luoghi più amati. Se stai pensando a dove andare, ecco due destinazioni gettonatissime che a settembre danno il meglio di sé. Sono spiagge italiane molto amate ma che, per forza di cose, a settembre vengono frequentate di meno.

2 spiagge in cui andare durante le ferie di settembre

Situata nel cuore della costa orientale della Sardegna, Cala Goloritzé è una delle spiagge più iconiche del Mediterraneo. Raggiungibile solo via mare o tramite un sentiero di trekking, questa piccola baia custodisce un fascino intatto, lontano dal turismo di massa. La sabbia chiara, i ciottoli bianchi e il mare turchese creano un paesaggio che sembra uscito da una cartolina.

Settembre è il mese ideale per visitarla: le temperature sono perfette per camminare lungo il sentiero che parte dall’altopiano del Golgo e porta fino alla cala in circa un’ora e mezza. In questo periodo, inoltre, la spiaggia è meno affollata, permettendo di apprezzarne appieno la quiete e l’atmosfera selvaggia.

Oltre a nuotare in acque cristalline, chi visita Cala Goloritzé può ammirare il celebre pinnacolo di calcare alto oltre 140 metri, meta ambita dagli appassionati di arrampicata. Un luogo che unisce mare, natura incontaminata e un pizzico di avventura: perfetto per chi in vacanza cerca esperienze autentiche.

Definita più volte una delle spiagge più belle del mondo, la Spiaggia dei Conigli è un vero paradiso nel cuore di Lampedusa, nell’arcipelago delle Pelagie.

A settembre, quando il caldo africano si attenua e i flussi turistici diminuiscono, questa destinazione diventa ancora più godibile. La Spiaggia dei Conigli è celebre per la sua sabbia bianca finissima e per le acque trasparenti che sfumano dal turchese all’azzurro intenso.

Il fondale basso e sabbioso la rende perfetta anche per chi ama lunghe passeggiate in mare. Inoltre, questa baia è parte di una riserva naturale protetta, un dettaglio che ne ha preservato la straordinaria bellezza. Uno degli aspetti più affascinanti della Spiaggia dei Conigli è la possibilità di osservare, proprio a settembre, le tartarughe Caretta Caretta che depongono le uova.

Un fenomeno raro e suggestivo, che rende questa spiaggia non solo splendida ma anche preziosa dal punto di vista naturalistico. Raggiungerla richiede una breve camminata lungo un sentiero panoramico, ma la vista che si apre una volta arrivati ripaga ogni passo. Il mare qui ha una trasparenza quasi irreale, e nuotare tra i pesci in acque così limpide è un’esperienza indimenticabile.