Sogni i Caraibi? Li puoi trovare in Italia e raggiungerli non è mai stato così semplice – Viagginews.com

Volare ai Caraibi è il tuo sogno da sempre? Da oggi puoi trovarli in Italia senza la necessità di spostarti e pagare viaggi costosi.

Chiare, fresche et dolci acque diceva Francesco Petrarca, citazione perfetta per uno scenario paradisiaco come quello del mar dei Caraibi. Meta amatissima ogni anno, i Caraibi offrono ai propri visitatori un’esperienza indimenticabile, caratterizzata da spiagge bianchissime, acque cristalline e una vegetazione rigogliosa.

Durante il periodo estivo, sono molti gli italiani i quali volano verso i Caraibi per trascorrere una vacanza di mare e sole. Dopo mesi di routine lavorativa, difatti, il desiderio di rilassarsi in un posto lontano, dove trovare una atmosfera e culture uniche, rappresenta una opzione piuttosto comune.

Nonostante la popolarità dei Caraibi, tuttavia, organizzare un viaggio e una permanenza all’interno del famoso arcipelago, può rappresentare una sfida complessa per molti. In questi casi, è possibile optare per una soluzione più accessibile, da poter raggiungere comodamente con poche ore di macchina o treno.

Caraibi a portata di mano: scopri questa meta tutta italiana

Se raggiungere i Caraibi può rivelarsi una spesa eccessiva o un viaggio troppo lungo, l’alternativa esiste e si trova in Italia. In Toscana, in particolare, è possibile ammirare uno dei paesaggi più fiabeschi e mozzafiato del Bel Paese. Il Golfo di Baratti, per molti i Caraibi della Toscana, presentano uno specchio di acque turchine, da cui è possibile ammirare sullo sfondo l’isola d’Elba. Circondato da un nastro di sabbia argentea, il golfo di Baratti rappresenta la soluzione ideale per unire bellezza paesaggistica e accessibilità.

La sabbia, difatti, presenta un colore argento inedito dovuto alla lavorazione del ferro di epoca etrusca e romana. Alle spalle della spiaggia si estende, inoltre, una rigogliosa pineta la quale offre un rifugio fresco durante le giornate di sole più afose. Oltre alla meravigliosa spiaggia argento del golfo, la zona offre numerose attrattive per i visitatori.

Dai luoghi di interesse più vicini come Livorno o Siena, fino ai numerosi ristoranti e locali dove poter mangiare pesce fresco, il golfo offre la possibilità di scoprire i fondali con tour subacquei da non perdere. Nei pressi del golfo, è possibile visitare il bordo di Populonia, situato in cima a una collina la quale domina l’intero paesaggio. Con il suo castello di epoca medievale, il borgo offre un punto di osservazione privilegiato su tutto il golfo di Baratti e sulla baia.