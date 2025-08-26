Aglio, olio e peperoncino, rivisitiamo il piatto della tradizione: queste variazioni sono speciali!

Gli spaghetti aglio, olio e peperoncino sono tra i piatti classici della tradizione più apprezzati. Oggi vogliamo proporre interessanti variazioni.

Nulla dà più soddisfazione di portare la tradizione nel piatto, di ricreare ricette classiche che piacciono a tutti ma volete mettere renderle originali con una variante inaspettata? Il risultato sarà gustoso e lascerà piacevolmente sorpresi. Gli spaghetti aglio, olio e peperoncino, ad esempio, possono diventare ancora più buoni.

Quando non si ha molta voglia di stare ai fornelli ma si desidera un primo piatto saporito la scelta è una sola, pasta aglio, olio e peperoncino. Ricetta super classica, semplice ma gustosissima. Gli spaghetti sono il formato di pasta migliore per la realizzazione di questo piatto. Dovranno essere scolati al dente e poi aggiunti in padella con gli altri ingredienti e far mantecare aggiungendo acqua di cottura.

Ci sono dubbi sull’origine di questo primo. C’è chi lo attribuisce al Lazio chi alla Campania. Sicuramente è nato come piatto povero per poi diventare uno dei primi più famosi della tradizione culinaria italiana. Economico, saporito, semplice, l’aggiunta di prezzemolo è un grande classico ma ci sono tante altre variazioni da conoscere per rendere ancora più speciali gli spaghetti aglio, olio e peperoncino.

Le variazioni della pasta aglio, olio e peperoncino

Per preparare una perfetta pasta aglio, olio e peperoncino è bene scegliere gli spaghetti grossi, mettere nella padella l’aglio intero spellato e schiacciato (si toglie prima che si scurisca), del peperoncino piccante tritato al coltello e senza semini e dell’olio evo (abbondante).

L’acqua di cottura non si deve buttare, servirà per ripassare la pasta in padella facendole perdere amido e diventare cremosa. Volendo aggiungere degli ingredienti per renderla speciale iniziamo con una variante perfetta per chi ama il piccante. Unite al condimento pomodorini secchi e ‘nduja, otterrete una vera bontà.

Sempre per chi ama i sapori forti un’altra variante prevede di aggiungere alici sott’olio mentre se si vuole un tocco di croccantezza si deve preparare del pangrattato tostato in padella e aggiungerlo all’olio e all’aglio prima di scolare la pasta. Non bisogna esagerare con la quantità altrimenti la pasta diventerà troppo secca. Semplice e gustosa, poi, l’aggiunta di pomodorini freschi e olive nere. In estate specialmente sarà perfetta questa scelta.

Infine, una vera delizia da provare sono gli spaghetti aglio, olio e peperoncino su crema di parmigiano. La crema si prepara con il latte, il burro, la farina e, naturalmente, abbondante parmigiano grattugiato. La crema va adagiata sul piatto e sopra andranno messi gli spaghetti.