Se vieni tradito adesso c’è il risarcimento danni: nella coppia cambia tutto e non si scherza più coi sentimenti

Adesso l’adulterio torna ad avere una rilevanza anche per lo Stato: se il tuo partner ti tradisce hai diritto a un risarcimento del danno

Nel corso dei secoli e dei millenni cambiano molti scenari, l’umanità fa nuove scoperte e continue evoluzioni tecnologiche si scavalcano. Soltanto poche cose restano le stesse: gli esseri umani e le loro passioni, i loro turbamenti. Da tempo immemore la letteratura e, ancor prima, il teatro, ci hanno raccontano di storie d’amore, di tradimenti, di gelosie, di invidie. Con l’avvento della modernità, queste passioni sconvolgono ancora allo stesso modo le vite di tutti, inalterate.

Cambiano invece le condizioni: c’è sempre meno voglia di impegnarsi davvero nelle relazioni, di farsi travolgere da emozioni così incontrollabili, i timori sono troppi e diffusi. Così aumenta la solitudine, aumentano le rotture e la scelta di non legarsi diventa pian piano la più comune. Una sentenza, però, potrebbe cambiare molte dinamiche di coppia: il tradimento adesso può essere risarcito. Ai partner adulteri converrà restare fedeli d’ora in poi, per evitare di dover pagare ingenti somme. Ecco cosa succede adesso.

Una recente sentenza cambia tutto in materia di diritto di famiglia: il tribunale di Treviso ha deciso di riconoscere il risarcimento del danno per un caso di tradimento. Scopriamo subito cosa succede adesso se tradisci il tuo partner.

Il diritto di famiglia, fino a poco fa, prevedeva che la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale fosse tipicamente sanzionata semplicemente con “l’addebito” della separazione, ovvero una dichiarazione di responsabilità che aveva conseguenze soltanto sul piano assistenziale e non, di regola, su quello risarcitorio. Con la recente sentenza n. 201/2025 del Tribunale di Treviso, se il tradimento reiterato è lesivo di diritti come salute e onore, comporta un autonomo obbligo di risarcimento del danno.

La quantificazione di questo tipo di danno non si può effettuare con le tabelle utilizzate per il danno parentale o da diffamazione, ma lo stabilisce il giudice stesso in via “puramente equitativa”, valutando il caso specifico e le circostanze concrete. Un’ “aggravante” potrebbe essere anche l’adulterio consumato nell’ambiente di lavoro comune. Scopri fino a che cifre può arrivare il risarcimento.

Di per sé, il Codice Civile all’articolo 2059 non riconosce l’atto di infedeltà come una situazione che può comportare un risarcimento del danno. Il tribunale di Treviso, per giungere alla predetta conclusione, ha effettuato un ragionamento diverso. La recente sentenza non ha fatto altro che ribadire un principio consolidato: per ottenere un risarcimento è necessario che il comportamento del coniuge fedifrago leda diritti costituzionalmente protetti come il diritto alla salute, alla reputazione e al decoro.

Inoltre, il danno deve superare la “soglia della tollerabilità”, non può quindi consistere nella semplice sofferenza derivante dall’abbandono. È necessario un pregiudizio più grave. Come ad esempio, quello che può conseguire da reiterate infedeltà consumate sul posto di lavoro, andando a ledere la dignità e la reputazione professionale del partner: presupporti, questi, idonei per l’ottenimento di un risarcimento del danno, come nel caso deciso dal Tribunale di Treviso.