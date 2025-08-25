Sarde in saor, la ricetta tipica veneziana, ricca di sapore: è una vera delizia

Per chi ama i piatti a base di pesce le sarde in saor sono la ricetta tutta da provare: un piatto ricco di storia, di tradizione e di sapore.

Le sarde in saor sono un piatto tradizionale della cucina veneziana, tipico del Veneto, dal gusto agrodolce e dalla lunga storia marinara. Il termine “saor” (o “savor”) in dialetto veneziano significa “sapore” ed è una tecnica di conservazione antica, usata dai pescatori veneziani per conservare il pesce più a lungo, prima della refrigerazione.

La ricetta si basa principalmente su una marinatura con cipolle, aceto, uvetta e pinoli, che insaporisce e protegge il pesce cotto. Nascono come un piatto popolare di conservazione usato dai marinai e pescatori veneziani. Prima dell’arrivo della refrigerazione, era fondamentale trovare modi per conservare il pesce fritto durante i lunghi viaggi in mare o nelle giornate di lavoro lontani da casa.

Sarde in saor: la ricetta originale per preparare un piatto ricco di gusto

Un tempo quando le sarde, erano abbondanti e facilmente reperibili nell’Adriatico, venivano fritte, poi ricoperte con cipolle cotte in aceto, in modo tale da rallentare la proliferazione batterica. L’aceto, oltre a conservare, dava un gusto forte e deciso, adatto anche per mascherare eventuali odori dovuti alla conservazione prolungata. Le cipolle cotte a lungo avevano un effetto antisettico e servivano anche a migliorare la digeribilità del piatto. Oggi, resta uno dei piatti più apprezzati e replicarlo in casa sarà davvero facilissimo.

Ingredienti:

1 chilo di sarde

1 chilo e mezzo di cipolle bianche

110 g di aceto di vino bianco

2 foglie di alloro

sale fino

25 g di pinoli

25 g di uva passa

150 g di olio di semi di girasole

Farina 00

Olio per friggere

Procedimento:

Per prima cosa pulire le sarde, staccando la testa, fare poi un’incisione laterale per togliere la parte interna e sciacquare sotto l’acqua corrente Ogni sarda dovrà rimanere intera, quindi procedere con la massima attenzione In una padella riscaldare l’olio di arachidi per friggere le sarde Nel frattempo infarinarle tutte e poi friggere nell’olio bollente a 175 gradi circa. Quando le sarde saranno ben dorate, toglierle dall’olio e farle scolare su un vassoio rivestito con carta assorbente per togliere l’olio in eccesso Salare e lasciare raffreddare Passare ora alle cipolle, pulirle e tagliarle Dopodiché scaldare l’olio di semi in un tegame e fare cuocere le cipolle con l’aceto, l’uvetta, i pinoli e l’alloro. Salare e pepare Coprire la padella con un coperchio e lasciare cuocere per 20 minuti il saor A questo punto mettere in una pirofila un po’ di saor sul fondo e sopra una parte delle sarde fritte, che andranno ricoperte con altro saor Continuare fino a terminare tutti gli ingredienti: l’ultimo strato dovrà essere di saor Coprire la pirofila con della pellicola trasparente e lasciare riposare in frigo.

Ed ecco che le sarde in saor sono pronte per essere servite e gustate. Si tratta di un piatto tipico, che una volta provato diventerà tra i preferiti di tutti.