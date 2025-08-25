Rientro a casa dopo le vacanze: controlla subito queste cose se non vuoi brutte sorprese – viagginews.com

Il ritorno a casa dalle vacanze può essere molto faticoso, ma è importante non trascurare delle semplici abitudini: garantiscono che tutto funzioni perfettamente.

La fine delle vacanze è vicina e ci si prepara al grande rientro a casa. Il ritorno dopo un viaggio può essere molto debilitante dal punto di vista fisico ed emotivo. Da una parte, la stanchezza accumulata durante le giornate fuori, trascorse consumando tutte le proprie energie.

Dall’altra, la malinconia legata alla conclusione dell’esperienza e al pensiero dell’imminente rientro a lavoro. Una realtà che bisogna pur sempre affrontare facendo appello a tutte le proprie forze. L’unica possibilità dunque, è fare i bagagli e rimettersi in cammino verso la propria dimora.

Una volta arrivati, dopo diversi giorni fuori, molto probabilmente tutto ciò che si desidera è gettarsi sul letto e riposare. Anche disfare le valigie può sembrare una sfida e rimandare questi compiti è la scelta più comune. Eppure la pigrizia in questi casi può costare molto cara.

Sebbene con grande fatica, è importante stabilire una routine di piccole azioni da compiere non appena si rimette piede nell’abitazione. Dopo il periodo di tempo in cui non si era presenti infatti, è possibile incappare in brutte sorprese, che mettono a repentaglio perfino la salute.

Piccole azioni da compiere quando si torna dalle vacanze

Quando si parte per una vacanza, breve o lunga che sia, si lascia la casa incustodita. Non sempre infatti, c’è qualcuno disponibile a prendersene cura saltuariamente. É molto importante perciò, assicurarsi che tutto vada liscio una volta rientrati.

Una delle primissime cose da fare è verificare lo stato dell’acqua. Durante l’assenza infatti, questa ristagna nelle tubature diventando potenzialmente una fonte di pericolo. Complice il caldo, può produrre cattivi odori e trasformarsi rapidamente nel terreno fertile per i batteri.

Il rubinetti del lavandino o della doccia dunque, devono essere aperti al più presto per far scorrere l’acqua. Uno o due minuti per ciascuno saranno sufficienti. Qualora il suo colore fosse giallo, si tratterebbe del risultato della presenza di sedimenti o minerali. In tal caso, basterà far scorrere fino a che non sarà tornata completamente trasparente.

Dopo aver eseguito questa semplice operazione di primaria importanza, è fondamentale assicurare alla casa un ricambio d’aria. Per rinnovare l’ossigeno, basterà aprire tutte le finestre e lasciar circolare le correnti per alcuni minuti.

Un’attenzione particolare deve essere rivolta ai dispositivi elettrici. Prese e spine devono essere accuratamente controllate prima di ricollegare gli elettrodomestici. Naturalmente è sempre bene osservare anche serrande, persiane, porte e serrature. Qui sarà possibile individuare eventuali segni che testimoniano un tentativo di effrazione.

Infine, non resta che controllare tutti i luoghi che contengono gli alimenti. Gli armadietti della dispensa potrebbero ospitare degli indesiderati insetti, mentre il frigorifero potrebbe custodire cibi scaduti o, nel peggiore dei casi, ammuffiti. É il momento giusto dunque, per una pulizia approfondita, che aiuterà a immergersi nuovamente al meglio nella realtà.