Punture di zanzare, ecco che cosa fare quando si viene presi di mira: è così che eviti il peggio – viagginews.com

In estate, le vere nemiche sono proprio le zanzare. Pungono continuamente e prendono di mira un grande numero di persone. Ecco che cosa fare subito dopo.

Non manca molto alla fine dell’estate, ma le zanzare stanno continuando a tormentare grandi e piccini. Entrano nelle case e agiscono soprattutto durante le ore notturne. Avere a che fare con le loro punture può essere davvero fastidioso. Inoltre, da quando i casi di West Nile sono aumentati, l’odio nei confronti di questi insetti è aumentato ancora di più.

Quando ci si accorge di una puntura, bisognerebbe agire in questo modo. Purtroppo, la maggior parte delle persone si limita a grattarsi, infiammando la zona e peggiorando la situazione. C’è qualcosa di più concreto che si può fare per risolvere la situazione. Ecco che cosa consigliano gli esperti.

Zanzare, che cosa fare dopo essere stati punti: non lo sa quasi nessuno

Le zanzare sono davvero fastidiose. In estate, il loro numero aumenta a dismisura a causa del caldo e dell’umidità. Zanzariere e repellenti possono aiutare, tuttavia, è difficile evitare completamente di essere punti. Grazie alle loro particolari caratteristiche, riescono ad agire indisturbate. Le vittime, infatti, non si accorgono della puntura, se non dopo l’avvenimento.

Nella maggior parte dei casi, sulla pelle, compare un ponfo di dimensioni variabili. È rosso ed estremamente pruriginoso. Il primo istinto è quello di sfregare la pelle per alleviare il sintomo. In realtà, si tratta di una delle cose peggiori da fare. La zona potrebbe irritarsi ulteriormente, infettandosi e rendendo la guarigione più complessa, lunga e dolorosa. I bambini, per esempio, fanno davvero fatica a resistere all’impulso di grattarsi.

Ciò che bisognerebbe fare è lavare immediatamente l’area con acqua e sapone. È preferibile usare prodotti delicati, in modo da non aumentare il rossore. Dopo aver tamponato la pelle, si può ricorrere a un semplice cubetto di ghiaccio. Posizionandolo sul ponfo, infatti, il prurito comincerà subito a diminuire. Questa semplice azione terrà sotto controllo anche il gonfiore. L’uso di creme cosmetiche, invece, non è consigliato.

Lavarsi regolarmente, inoltre, aiuta a tenere sotto controllo il sudore che, a contatto con le punture, può pizzicare. In linea generale, tali azioni dovrebbero bastare per evitare un’evoluzione negativa. Alcune persone, tuttavia, tendono a mostrare manifestazioni più intense. Alla base, ci potrebbe essere un’allergia nei confronti delle zanzare. In questo caso, è ancora più importante agire in fretta. Su consiglio del medico, potrebbe essere necessario assumere antistaminici e usare prodotti locali.