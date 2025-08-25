C’è ancora tempo per gustare una fresca insalata: questa è perfetta anche per il rientro in ufficio – viagginews.com

Altro che estate finita, c’è ancora tutto il tempo per gustarsi un’insalata davvero freschissima: perfetta anche da portare in ufficio.

L’avvicinarsi di settembre segna per molti l’imminenza del rientro a lavoro, la fine delle ferie e il ritorno ad una routine quotidiana ben diversa dal periodo estivo; prima di disperarci, però, dovremmo ricordare che possiamo ancora sfruttare diverse belle giornate da passare fuori casa.

E cosa c’è di meglio, quando si va al mare, in montagna, oppure si parte per una gita fuori porta, di una fresca e gustosa insalata? Un piatto facile e veloce da preparare e da portare ovunque, anche adatto per le pause pranzo in ufficio quando dobbiamo ritornare alle nostre attività lavorative.

Ci sono molti modi per fare un’insalata, ma forse non hai mai pensato ad utilizzare questi particolari ingredienti: fai così e avrai un pasto leggero, fresco e veloce, da portare facilmente con te ovunque tu vada!

L’insalata perfetta per l’estate e per il rientro in ufficio: ingredienti e preparazioni

La versatilità dell’insalata ci permette di creare sempre ricette gustose e, per variare, possiamo anche realizzarne una di ceci, utilizzando poi altri ingredienti come peperoni, cipolla rossa, pomodorini, zucchine, cetrioli e feta. Un piatto vegetariano ricco di proteine, saziante ma ancora “fresco” ed estivo.

Realizzare l’insalata di ceci è molto semplice: una volta lavati e asciugati, tutti gli ortaggi vanno tagliuzzati, poi mescolati insieme ai ceci scolati; per condire il tutto, possiamo utilizzare succo di limone, scorza grattugiata di limone e la feta sbriciolata, per un ultimo tocco di sapore!

Per personalizzare ancor di più la ricetta si possono aggiungere dei cubetti di pane tostato, frutta secca in padella o per chi volesse “rafforzare” l’insalata, anche dei cubetti di pollo (ovviamente, con questa aggiunta il piatto non sarebbe più vegetariano). Chi volesse, poi, può condire l’insalata con una salsa a base di olio e menta, realizzata frullando col mixer ad immersione i due ingredienti.

Aggiunto questo ultimo condimento, aggiungere sale e pepe a piacere! E’ consigliabile consumare l’insalata di ceci in giornata, evitando di aspettare l’effettivo momento del pasto per condirla; è sconsigliata la congelazione, mentre si può utilizzare una comoda vaschetta portapranzo o del sottovuoto per trasportarla in ufficio o in qualsiasi altro posto la si voglia consumare. Un pasto facile, economico e veloce da preparare: assolutamente da provare!