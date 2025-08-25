Avevo tanti limoni da consumare e mi è venuta questa idea: in pochi minuti ho preparato un antipasto fresco e profumato

Antipasto fresco e profumati con dei semplici limoni: con questa ricetta stupisci i tuoi ospiti e porti in tavola un vero capolavoro.

I limoni sono tra gli agrumi più profumati che possiamo utilizzare in cucina. Il loro aroma e il loro sapore tipico, permettono di donare quel tocco in più alle diverse ricette in cui andranno utilizzati. A partire dagli antipasti, fino ad arrivare al dolce, saranno numerose le preparazioni che potranno essere arricchite con l’aggiunta del succo o anche della buccia del limone.

Ma ciò che rende i limoni davvero speciali, è che possono essere utilizzati anche in casa per svolgere diverse faccende domestiche. Infatti, grazie alla presenza dell’acido citrico, si riesce ad eliminare il calcare senza fatica. Inoltre, sono un perfetto rimedio per neutralizzare i cattivi odori. Insomma, fare a meno di questo agrume è davvero impossibile.

Con questa ricetta prepari un gusto antipasto utilizzando dei limoni: una delizia

Tuttavia, oggi non andremo a svelare un nuovo trucchetto su come usare i limoni in casa, bensì sarà una nuova ricetta per portare in tavola dei deliziosi limoni ripieni di tonno. Quindi non resta che prendere carta e penna, per poterli preparare per queste ultime giornate di agosto.

Ingredienti per 4 persone:

3 limoni biologici

160 gr di tonno in scatola

30 gr di burro

1 cucchiaio di capperi

1 cucchiaio di maionese

Prezzemolo

Sale

Procedimento:

Lavare i limoni, tagliare le calotte e, con l’aiuto di un cucchiaio, svuotarli completamente In un mixer, mettere il tonno ben sgocciolato dal suo olio, 1 cucchiaino di succo di limone, i capperi dissalati, il burro ed il prezzemolo Frullare fino ad ottenere una crema omogenea, poi aggiungere sale e maionese e mescolare ancora Con la crema ottenuta andare a riempire i limoni svuotati in precedenza Adagiare la calotta sopra ad ogni limone e chiudere il tutto con della pellicola trasparente Riporre tutto nel congelatore e lasciare per un paio d’ore Una volta che saranno ben solidificati, prendere i limoni, togliere dalla pellicola trasparente e tagliare a fette Sistemare le fettina su un vassoio da portata servire subito.

Ed ecco pronto in pochissimo tempo e senza particolari difficoltà, un gustoso antipasto da servire durante una cena con amici e parenti. Fresco, delizioso e profumato, perfetto per queste ultime sere d’estate.