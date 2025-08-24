Piscine naturali scolpite nella roccia, cascatelle, acqua verde smeraldo e silenzio: un paradiso nascosto tra i boschi che in pochi conoscono

C’è un posto in Italia che è un autentico paradiso. Si tratta di piscine naturali che sono scolpite nella roccia. Vi troverai delle piccole cascate, acqua di un colore simile a quello dello smeraldo ed un silenzio praticamente totale. Ecco tutti i dettagli.

L’Italia, come praticamente tutti sanno, è un autentico museo a cielo aperto. Sicuramente per le tante opere d’arte che possiamo trovare girando per le strade delle nostre città, ma anche per quelle che sono le bellezze dal punto di vista paesaggistico. Non è un caso che il turismo dalle nostri parti sia un elemento a dir poco importante per quel che riguarda la struttura della nostra economia e che abbracci ogni ambito, da quello del divertimento fino a quello più naturalistico. Ci sono così tante bellezze che è impossibile conoscerle tutte.

Alcune si trovano in posti che sono noti a tutti e che diventano delle mete turistiche a tutti gli effetti. In altri casi, invece, sono nascosti in luoghi dove non ci passa quasi mai nessuno. E che, forse proprio per questo motivo, restano degli autentici gioielli. Nello specifico, andiamo a puntare i riflettori sulle piscine naturali che si trovano in Toscana e che sono letteralmente scolpite nella roccia. Ci troverai delle piccole cascate, un silenzio assordate ed acqua di un colore molto simile a quello dello smeraldo. Andiamo a vedere che cosa c’è da sapere.

Piscine naturali in questo angolo di Paradiso in Toscana: tutti i dettagli

Il genere umano è capace di cose straordinarie, ma non riuscirà mai a replicare la meraviglia della natura. Nello specifico, il posto in questione lo troviamo tra i boschi della Lunigiana, in Toscana. In maniera ancora più precisa nei pressi di Fivizzano, ed è un autentico paradiso. Non a caso il suo nome è molto evocativo: bozzi delle fate. Si tratta di piscine naturali scavate nella roccia dal torrente Rosaro e si formano anche delle piccole cascate che sono molto evocative e di impatto da vedere.

L’acqua assume un colore molto simile al verde smeraldo ed è sempre molto fresca, rendendo l’esperienza di un bagno, soprattutto in estate, estremamente piacevole e rinfrescante. Si può anche pensare di fare un pic nic, ma è importante sottolineare come non ci siano bar o servizi, quindi starà al singolo visitatore preoccuparsi di non sporcare e di consumare con attenzione qualunque cosa voglia bere o mangiare. In tal senso, merita una visita. Inoltre è facile trovarla, dal momento che si tratta di una camminata di circa 10-15 minuti. Il sentiero parte poco dopo il borgo di Pognana.