Non vedi l’ora di disfare la valigia? Prima di portarla in casa devi fare questi controlli se vuoi dormire tranquillo. – (viagginews.com)

Quando torni dalle vacanze non vedi l’ora di disfare la valigia, ma è meglio fare qualche controllo prima di portarla in casa.

Se quando si sta per partire per un viaggio si controlla con cura la valigia in modo da essere certi di non aver scordato nulla, al ritorno vale il contrario. Con l’ansia di mettere i vestiti a lavare, recuperare i souvenir e rimettere a posto il resto non si vede l’ora di aprirla. Quando si scende dall’aereo è anche per controllare che il contenuto non si sia danneggiato.

Sebbene sia comprensibile la fretta pochi sanno che i bagagli possono nascondere pericoli che non ci si aspetta quando si torna da un viaggio. Questo discorso vale in particolare quando si torna da una meta esotica come un paese orientale o una località oltreoceano. Purtroppo non si tratta neppure di qualcosa che si può individuare durante i controlli in aeroporto.

Quelli da controllare meglio sono i bagagli che riponiamo nella stiva, che finiscono a contatto con le valigie di decine di altre persone anche per ore. Per una maggiore precauzione però è meglio aspettare a portare in casa anche i bagagli a mano, anche se di piccole dimensioni.

Cosa finisce nei bagagli durante i viaggi

Una volta scaricate le valigie dall’auto bisogna aprirle e svuotarle con cura prima di varcare la soglia, sfruttando il garage o il giardino. I vestiti vanno tirati fuori uno alla volta e sbattuti bene, in modo da individuare subito se nel bagaglio si siano annidati insetti o ragni. Le specie provenienti da un paese esotico possono essere velenose, e non è il massimo ritrovarsele in casa.

Oltre alla possibilità di portare con sé animali indesiderati bisogna considerare che andando in giro i nostri abiti sporchi hanno accumulato germi e batteri. Lo stesso vale per i trolley, che portati a mano per le strade finiscono per raccogliere la polvere e lo sporco. Per questo invece di sistemarle in camera da letto è meglio igienizzarle a dovere prima di portarle in casa.

Se si vuole eseguire una pulizia accurata bisogna partire dall’esterno della valigia e poi passare al rivestimento interno. Particolare attenzione va prestata alle fessure e alle ruote nel caso dei trolley, che sono le parti dove si accumula più sporco. Dopodiché il bagaglio si può lasciare ad asciugare all’aria aperta prima di portarlo dentro.