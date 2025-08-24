La pasta alla Gattopardo, una ricetta retrò che ci porta in Sicilia: veloce e facilissima

Se cercate un primo piatto gustoso e semplice da preparare dovete provare la pasta alla Gattopardo.

Pochi ingredienti riescono a creare una combinazioni di sapori che rende speciale e buonissima la pasta alla Gattopardo. Quando volete preparare un primo veloce consumando ciò che avete nel frigorifero e in dispensa questa ricetta è perfetta. La gradiranno anche i più piccoli di casa.

Torniamo indietro nel tempo fino agli anni ’80 per scoprire una ricetta siciliana gustosissima e veloce da preparare. Gli anni ’80 sono speciali per tanti motivi. Un’epoca artisticamente creativa, spensierata, con la musica migliore da cantare e ballare. Un periodo audace dove semplicità e originalità si combinavano perfettamente e dove si poteva respirare la gioia di vivere e divertirsi in modo genuino.

Gli anni ’80 sono capaci di incantare ogni generazione, probabilmente anche per un effetto nostalgia. Crediamo che tutto fosse migliore e più bello anni fa – e forse è realmente così per tanti aspetti. Quando questa nostalgia prende, dunque, torniamo indietro nel tempo. Mettiamo su Billie Jean di Michael Jackson o Centro di gravità permanente di Franco Battiato e prepariamo una deliziosa pasta alla Gattopardo.

Ricetta della pasta alla Gattopardo

La pasta alla Gattopardo non va confusa con il pasticcio alla Gattopardo. Si tratta di due ricette molto differenti. Il pasticcio o timballo si fa con la pasta frolle dolce che ospita ragù di carne, besciamella, piselli e altri ingredienti a piacere. Diversa la pasta alla Gattopardo. Qui protagonisti sono la passata di pomodoro, il prosciutto cotto e la mortadella.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

600 ml di passata di pomodoro

50/100 grammi di mortadella a fette

50/100 grammi di prosciutto a fette

1 spicchio di aglio

50 ml di panna da cucina

pepe

sale

olio evo

noce moscata (se piace)

mezzo cucchiaino di zucchero

formaggio grattugiato

500 grammi di pasta.

PREPARAZIONE

In una casseruola scaldate un filo d’olio e fate imbiondire l’aglio.

Aggiungete la passata di pomodoro, salate e mettere lo zucchero. Fate cuocere per 20 minuti circa.

In un piatto tagliare il prosciutto cotto e la mortadella a striscioline. Aggiungeteli al sugo e mescolate. Fate cuocere altri 10 minuti. Spegnete e lasciate intiepidire.

Aggiungeteli al sugo e mescolate. Fate cuocere altri 10 minuti. Spegnete e lasciate intiepidire. Cuocete la pasta.

Aggiungete la panna al sugo, il formaggio grattugiato, la noce moscata e il pepe. Mescolate.

Quando la pasta sarà pronta scolatela e aggiungetela al sugo amalgamandola perfettamente agli ingredienti. Saltatela poi nella casseruola del sugo per diversi minuti. Solitamente si usa pasta corta come penne, maccheroni, rigatoni ma nulla vieta di preparare un bel piatto di spaghetti alla Gattopardo.