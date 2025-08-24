3 segreti da influencer per foto di viaggio pazzesche con il cellulare (anche se non sei un fotografo) – viagginews.com

Chi ha detto che serva per forza un fotografo per immortalare i tuoi viaggi? Con un semplice cellulare puoi fare miracoli, se sai come usarlo.

Quando sei in vacanza, ogni angolo sembra un set fotografico: tramonti mozzafiato, mercati colorati, panorami che tolgono il fiato. Ma quante volte, rivedendo le foto sul telefono, ti accorgi che non rendono giustizia a ciò che hai vissuto?

La buona notizia è che non serve una reflex professionale per scattare immagini memorabili: il tuo smartphone, se usato bene, è più che sufficiente. Ecco 3 consigli pratici (e facili da applicare) per trasformare i tuoi scatti di viaggio in ricordi spettacolari da condividere e riguardare con orgoglio.

3 consigli per fare foto di viaggio incredibili con il cellulare

Io ormai ci avevo rinunciato. Per dirla in breve, mi accontentavo delle mie foto mediocri, che non ricevevano alcun like su Instagram. Poi? La svolta grazie ad un’amica influencer locale.

Primo consiglio: sfrutta-la-luce-naturale. Le ore migliori per scattare sono la “golden hour” (subito dopo l’alba o prima del tramonto), quando i raggi del sole sono più morbidi e dorati.

Evita, invece, la luce dura di mezzogiorno: crea ombre fastidiose e colori piatti. Se sei in una città, sfrutta la luce che entra tra i palazzi o i riflessi sulle vetrine. Al mare o in montagna, posizionati con il sole alle spalle per avere colori più brillanti… oppure sperimenta con controluce per silhouette suggestive. Ricorda: anche il cielo nuvoloso è un amico, perché diffonde la luce in modo uniforme.

La composizione è ciò che distingue una foto “carina” da una foto che cattura davvero l’attenzione. Un trucco semplice è attivare la griglia sullo schermo del cellulare: ti aiuterà a seguire la regola dei terzi. Metti il soggetto principale in uno dei punti d’incrocio della griglia, invece che al centro, per dare più dinamismo all’immagine.

Un altro trucco: cerca linee guida naturali (strade, ponti, binari, corridoi) che conducano lo sguardo verso il soggetto. Gioca anche con cornici naturali come archi, finestre o rami. Bastano piccoli accorgimenti per far sembrare i tuoi scatti usciti da una rivista di viaggio.

Ultimo consiglio? Usa il fotoritocco. Sì, proprio quello, tanto vituperato. È fondamentale. Lo usano sempre anche i professionisti. Il fotoritocco non deve trasformare le tue foto in qualcosa di artificiale, ma solo valorizzare ciò che hai già catturato.

App come Snapseed, Lightroom Mobile o VSCO ti permettono di regolare luminosità, contrasto e saturazione in pochi secondi. Il segreto è non esagerare: un leggero tocco per schiarire le ombre, intensificare i colori o raddrizzare l’orizzonte può fare miracoli. Se vuoi dare coerenza al tuo album di viaggio, scegli un filtro o uno stile e applicalo a tutte le foto: l’effetto sarà molto più professionale e armonioso.