Pedoni multati sulle strisce, il Codice della Strada non lascia scampo: l’errore più grande

I pedoni possono essere multati anche se attraversano la strada sulle strisce. Lo stabilisce il Codice della Strada.

Si pensa che il Codice della Strada sia la normativa di riferimento per i guidatori dato che deve garantire la sicurezza sulle strade. In realtà detta le regole anche per i pedoni. Con il loro comportamento, infatti, possono causare sinistri o impedimenti alla corretta circolazione dei veicoli.

Come automobilisti, motociclisti, camionisti e ciclisti anche i pedoni devono attenersi alle regole del Codice della Strada. Ci sono indicazioni loro dedicate e in caso di infrazione scatterebbe la sanzione. L’articolo che disciplina il comportamento di chi si muove a piedi è il numero 190. La regola base è camminare su marciapiedi, banchine e viali predisposti alla circolazione pedonale.

Poi ci sono alcune direttive più particolari come evitare di fare assembramenti sui marciapiedi e camminare in fila se si circola con altri pedoni lungo una carreggiata di strade esterne ai centri abitati senza illuminazione pubblica da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba. Quando si attraversa in una zona senza attraversamenti pedonali, poi, bisogna dare precedenza ai veicoli e si deve ricordare che è vietato l’attraversamento in diagonale.

Le regole del Codice della Strada quando si attraversa sulle strisce

L’obbligo per i pedoni è usare le strisce pedonali per attraversare la strada, anche se sono a distanza superiore di 100 metri. Pur rispettando questa norma, però, bisogna fare molta attenzione perché in alcuni casi il Codice della Strada prevede ugualmente delle multe per il pedone. Nello specifico bisogna sapere che l’uso parziale delle strisce pedonali non è sufficiente, vanno percorse dall’inizio alla fine interamente, senza mai mettere un piede fuori da esse.

Deviando si taglierà la strada in diagonale è questo non è consentito dal Codice della Strada come già detto. Abbandonare le strisce prima del termine o allontanarsi da esse per quello che si pensa essere un attraversamento più rapido può far scattare una multa fino a 100 euro.

Solo se le strisce sono troppo lontane – ben oltre i 100 metri – o non sono previste in quel tratto di strada allora si potrà attraversare ugualmente ma percorrendo una traiettoria in linea retta e perpendicolare alla via. L’obiettivo è garantire la sicurezza in strada, non creare pericoli per gli automobilisti o altri pedoni. La sanzione ha importo variabile in base alla gravità del reato. Si va dai 25 euro ai 90 euro per arrivare a 100 euro solo per un attraversamento molto pericoloso.