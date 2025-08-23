La chiamano la Gerusalemme d’Europa e in pochi sanno che si trova a due passi da Roma: un borgo mistico e magico

Sapevate che nel Lazio si trova un piccolo borgo ricco di storia e arte soprannominato la Gerusalemme d’Europa? Ecco dove si trova e come raggiugerlo.

Il Lazio è una delle regione che ha il più alto numero di borghi, inevitabile quindi che tra questi ce ne siano alcuni davvero particolari e conosciuti in tutto il mondo anche per i soprannomi che hanno. Civita di Bagnoregio è forse l’emblema di questa territorialità, conosciuta come la città che muore è un piccolo borgo arroccato su uno sperone di tufo che va via via sgretolandosi. Ma di certo non è il solo perché qui si trova anche la Gerusalemme d’Europa, un altro piccolo borgo chiamato così per lo stretto legame con la Terra Santa.

Ancora una volta bisogna spostarsi nelle provincia di Viterbo perché è proprio qui che si trova la cosiddetta Gerusalemme d’Europa; si tratta del borgo di Acquapendente un piccolo comune di poco più di 5mila abitanti, all’estremo nord della Regione.

Il borgo deve il suo nome al fatto di trovarsi nei pressi di tante piccole cascate che confluiscono poi nel fiume Paglia. Ma di certo non è solo il nome Acquapendente ad essere particolare, anche il suo soprannome lo è e ha a che fare con la storia del borgo e il suo stretto legame proprio con Gerusalemme.

Acquapendente, cosa vedere nel borgo della Via Francigena

Perché Acquapendente è soprannominata proprio la Gerusalemme d’Europa? Intanto perché il borgo ha rappresentato per secoli un punto di riferimento e sosta per la Via Francigena che i pellegrini affrontavano per arrivare a Roma e alla Terra Santa, ma soprattutto per la presenza all’interno della Basilica del Santo Sepolcro di una replica del sepolcro di Gesù e di una pietra proveniente proprio da Gerusalemme.

Secondo la tradizione, infatti, nella basilica del borgo sarebbe conservata una pietra macchiata con il sangue di Cristo, portando di fatto Acquapendente a diventare una sorta di estensione della Terra Santa. Una volta arrivati qui è inevitabile, quindi, proprio una visita alla basilica.

Ma non solo monumenti religiosi, il borgo offre diverse torri medievali, su cui spiccano Torre Giulia de Jacopo e la Torre dell’Orologio che, insieme al Palazzo Vescovile, formano le tre sedi del museo cittadino. Di notevole bellezza è anche il Teatro Boni, classico teatro all’italiana costruito nel 1802 e che ospita 250 posti a sedere divisi tra platea e palchetti. Passeggiando tra le vie del borgo è impossibile poi non ammirare i murales con cui è stata abbellita.

Infine, non bisogna dimenticare che Acquapendente è circondata dalla natura; la zona è caratterizzata da boschi e cascate appunto che rappresentano l’ambiente ideale per una totale immersione nel verde.