Itinerario magico tra canyon nascosti e borghi storici, il tesoro della Val Vibrata che in pochi conoscono

C’è un itinerario magico e mozzafiato nel pieno della Val Vibrata che rappresenta davvero un gioiello tutto da scoprire, che va da canyon nascosti fino ad arrivare a borghi che affondano le loro radici in una storia secolare. Andiamo a scoprirlo insieme.

Le bellezze del nostro Paese sono note ai più e non a caso siamo considerati una delle realtà più belle su scala internazionale. Questo discorso vale sicuramente per l’enorme patrimonio culturale che abbiamo alle spalle e che troppo spesso tendiamo a sottovalutare o a dare per scontato. Ma anche per le bellezze di tipo naturalistico. E per quest’ultima tipologia di luoghi turistici, ci sono sicuramente quei posti che sono un po’ dei punti di riferimento. Come le Cinque Terre o la Costiera Amalfitana. Ma anche dei paesaggi che in molti ignorano e che sono altrettanto mozzafiato.

Un esempio illustre da questo punto di vista è sicuramente rappresentato dalla Val Vibrata. Ci troviamo in Abruzzo, come è noto, e c’è un itinerario davvero incredibile in un autentico tesoro. Attraverseremo dei borghi storici che sono davvero mozzafiato, passando anche per dei canyon nascosti ed assolutamente imperdibili. Insomma, c’è tutto in questo breve viaggio e, a questo punto, non ci resta altro da fare che andare a scoprirlo insieme, consentendo ai lettori di valutare se e quando andarci.

Val Vibrata, itinerario alla scoperta di questo gioiello in Abruzzo

La Val Vibrata la troviamo tra i Monti della Laga e il Gran Sasso e ci troviamo, ovviamente, in Abruzzo. Il primo passaggio obbligatorio in questo nostro itinerario sono le Gole del Salinello, dal momento che tra i Monti Gemelli la natura ci ha regalato un autentico canyon mozzafiato. Si passa poi all’Eremo Grotta Sant’Angelo, vale a dire un luogo di culto scavato per intero nella roccia e che è estremamente suggestivo. Questa è la parte più naturalistica, mentre adesso passiamo a quella invece più “cittadina”.

Passiamo infatti a visitare la Fortezza di Civitella del Tronto di epoca borbonica che rappresenta la roccaforte spagnola più grande ed imponente di tutta Italia. Suggestiva perché collocata in alto ed il panorama spazia dal mare al Gran Sasso. Scendendo dalla fortezza in questione, si arriva nel borgo di Civitella del Tronto, bellissimo ed estremamente evocativo ed affascinante, fatto di vicoli in pietra, balconi fioriti e viste spettacolari.⁣⁣⁣ Insomma, si può spaziare tanto e ce n’è, come si suole dire, per tutti i gusti. Non resta altro da fare che recarsi sul posto per goderne con i propri occhi.