In pochi lo sanno, ma uno dei castelli più belli e suggestivi del mondo si trova nel cuore dell’Italia

In Italia esiste un castello sospeso tra le nuvole considerato tra i più suggestivi al mondo, tanto da conquistare Hollywood.

Di castelli nel nostro Bel Paese ce ne sono tantissimi e ognuno può regalare qualcosa, tra storie di fantasmi e vicende realmente accadute. Ce n’è uno però, sospeso tra le nuvole che è considerato il uno dei più affascianti al mondo; di sicuro ha conquisto la fabbrica dei sogni di Hollywood.

Il nostro è un Paese ricco di storia ne sono testimonianza gli edifici che fanno da traino al nostro turismo; villaggi preistorici e domus romane, ma anche palazzi delle epoche successivi tra cui i castelli che dominavano valli e scogliere ed erano il centro i di potere dei borghi che oggi sono la tipologia di comune più diffusa sul nostro territorio nazionale.

Da Nord a Sud dello stivale sono circa 20mila i castelli, torri e rocche, luoghi arroccati testimonianza della storia del nostro Paese che nascondono un fascino irresistibile come Rocca Calascio, in provincia dell’Aquila in Abruzzo, considerato da molti come uno dei castelli più belli del mondo.

Rocca Calascio, il castello sospeso tra le nuvole

Dall’altro dei suoi 1.460 metri Rocca Calascio domina l’Abruzzo, ai confini di Campo Imperatore si trova questo castello arroccato realizzato di pietra bianca che riflette al sole e inserito in un contesto paesaggistico forse unico nel suo genere e che compre il Parco Nazionale del Gran Sasso e i Monti della Laga.

Il castello è costituito dalla rocca vera e propria e dal borgo medievale adiacente che si trova ad un dislivello di circa 200 metri e 3 km di distanza. La prima edificazione del castello è fatta tradizionalmente risalire a Ruggero II d’Altavilla che volle la costruzione del castello dopo la conquista normanna, siamo intorno all’anno 1100.

Da “semplice” torre di avvistamento che faceva parte di un sistema di monitoraggio che si estendeva dagli Appennini all’Adriatico, nel Medioevo con la nascita del borgo sottostante la rocca assunse un ruolo sempre più importante.

Trattandosi di uno dei castelli dalla posizione più alta è spesso riferito come il castello sospeso tra le nuvole e una vista alle sue mura non può che partire proprio passeggiando tra le vecchie strade del borgo dalle quali parte anche il sentiero che porta al castello. Dopo una camminata di circa 20 minuti ci si ritrova di fronte al ponte che conduce all’ingresso del castello.

Non lontano dal castello si trova poi sorge una chiesa dalla forma decisamente particolare, si tratta della Chiesa di Santa Maria della Pietà costruita nel 1596 nel punto esatto in sui, secondo la leggenda, la popolazione locale ebbe la meglio su di una banda di briganti.

La posizione e il panorama mozzafiato hanno fatto di Rocca di Calascio un luogo di interesse cinematografico; qui sono stati girate pellicole come Ladyhawke di Richard Donne con Michelle Pfeiffer, ma anche Il Nome della Rosa con Sean Connery e The American con George Clooney.