Vacanze 2025: 3 prodotti make-up da portare ovunque e avere sempre un glow da diva – viagginews.com

Quali sono i prodotti make up da portare praticamente ovunque? Ecco quelli da avere sempre con sé anche in vacanza.

L’estate 2025 è la stagione della leggerezza, della luminosità e dei beauty look facili da realizzare anche lontano da casa. Quando si parte per le vacanze, la regola è chiara: portare con sé pochi prodotti, ma strategici, capaci di trasformare il make-up in un alleato di bellezza a prova di valigia. L’obiettivo? Sfoggiare un incarnato radioso e fresco in ogni occasione, che sia un pranzo in riva al mare, un aperitivo al tramonto o una serata elegante sotto le stelle.

Molte beauty addicted si chiedono come riuscire a mantenere un look curato senza appesantire la trousse da viaggio. La risposta è semplice: basta scegliere i prodotti giusti, multifunzionali e resistenti al caldo. Ecco i tre must-have dell’estate che non possono mancare nel tuo beauty case.

3 prodotti make up da portare sempre con sé

Nessun prodotto sa evocare l’estate quanto il bronzer. È l’alleato perfetto per definire i tratti del viso e allo stesso tempo regalare quell’effetto “baciata dal sole” che valorizza subito l’abbronzatura. Il bronzer in polvere compatta è il più pratico da portare in viaggio perché non rischia di aprirsi o rovinarsi in valigia.

Applicalo sulle zone dove il sole colpisce naturalmente – zigomi, tempie e contorno della fronte – per un risultato naturale e luminoso. Un consiglio furbo? Scegli una nuance leggermente più calda del tuo incarnato, senza esagerare: il trucco sta proprio nella delicatezza. Alcuni bronzer contengono micro-perlescenze dorate, perfette per esaltare la pelle dorata delle vacanze senza sembrare artificiali.

Per avere sempre un glow da diva, l’illuminante è insostituibile. Con una sola passata riesce a donare al viso una radiosità che richiama i riflessi del sole. In estate, le formule in stick o liquide sono particolarmente comode da applicare anche con le dita, senza bisogno di pennelli.

Basta picchiettarne un po’ sugli zigomi, sull’arco di Cupido e sul dorso del naso per ottenere immediatamente un effetto fresco e glam. Durante una vacanza, l’illuminante si trasforma in un vero passepartout: puoi usarlo anche sugli occhi come ombretto veloce o sulle spalle e sul décolleté per un tocco sensuale nelle serate estive.

La scelta ideale? Un illuminante con riflessi dorati o champagne, che si sposa alla perfezione con la pelle abbronzata e dona un effetto glow sofisticato senza risultare eccessivo.

Il caldo, il sole e la salsedine mettono a dura prova le labbra, rendendole spesso secche e disidratate. Ecco perché in valigia non può mancare un lip oil: un prodotto che unisce l’efficacia di un trattamento idratante alla freschezza di un gloss leggero.

A differenza dei rossetti tradizionali, che possono risultare troppo pesanti nelle giornate calde, il lip oil regala comfort immediato e un velo di colore naturale. È perfetto sia per il giorno, quando vuoi un look più fresco e luminoso, sia per la sera, abbinato a un make-up occhi più intenso.