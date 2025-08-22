Una delle passeggiate panoramiche più belle d’Italia: a picco sul mare con scorci mozzafiato e raggiungibile anche in treno

Una passeggiata panoramica a picco sul mare e da non perdere. Per farla bisogna raggiungere la Liguria.

Di passeggiate panoramiche nel nostro Paese di certo non mancano, ma se ne state cercando una facile da fare e perfetta per il periodo estivo allora dovete assolutamente recarvi in Liguria.

Il Sentiero degli Dei in Campania, quello della Regina Camilla in Sardegna per non parlare del Cammino di San Francesco, di passeggiate panoramiche nel nostro Paese di certo non ne mancano ma spesso sono rivolte agli appassionati; richiedono impegno e costanza anche perché si tratta di cammini veri e propri che attraverso cittadini e borghi, spesso intere Regioni, per raggiungere poi una meta ben precisa.

Certo lungo il cammino la fatica è ripagata dal panorama e dal poter osservare con i propri occhi i secoli di storia che attraversano l’Italia. Ma non tutte le passeggiate sono uguali, se ne sono anche di più semplici e decisamente meno complicate e difficili da intraprendere. Percorsi brevi dove però il panorama è comunque mozzafiato. Un esempio? La passeggiata di Anita Garibaldi in Liguria.

La Passeggiata Anita Garibaldi, 2 km di pedonale a picco sul mare

Se siete in Liguria non potete perdervi assolutamente una delle passeggiate panoramiche più belle che la regione possa offrire. Si tratta appunto della Passeggiata Anita Garibaldi anche conosciuta come passeggiata Genova Nervi proprio perché parte dal quartiere di Nervi e raggiunge Capolungo.

La passeggiata si estende per circa 2 chilometri in un percorso pedonale che si staglia su panchine e scogliere a picco sul Mar Ligure. Una passeggiata romantica e rilassante, per nulla impegnativa ma anzi estremamente piacevole grazie proprio al panorama. Non a caso questa è considerata una delle passeggiate più belle del mondo.

Raggiungere il percorso pedonale non è per niente complicato, ci si arriva sia in treno che in autobus: nel primo caso basta scendere alla stazione ferroviaria di Nervi quindi attraversare un tunnel che porta direttamente al percorso. In autobus bisogna prendere il numero 17 e scendere ovviamente a Nervi e da lì proseguire con le indicazioni.

Una volta goduto un po’ il porticciolo si può partire per la passeggiata che porta direttamente ai Parchi di Nervi, l’importante complesso botanico di Genova. Il percorso può finire qui, ma se si ha voglia si può proseguire fino a Bogliasco dove si raggiunge facilmente la spiaggia.