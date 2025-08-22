In questi tre paesini ci sono 3 volte più centenari della media italiana: svelato il segreto che accomuna questi luoghi

Non solo mare splendido e paesaggi selvaggi, la Sardegna è conosciuta anche per l’alta percentuale di ultra centenari tra la popolazione. Ma qual è il loro segreto?

Buona cucina, mare cristallino, spiagge dai colori particolari e poi l’entroterra selvaggio e ricco di storia. Di motivi per cui la Sardegna è conosciuta in tutto il mondo ce ne sono parecchi, ma c’è n’è uno davvero particolare e riguarda la sua popolazione. L’isola, infatti, si caratterizza per l’alta percentuale di ultra centenari, parliamo di un vero e proprio record 7 ogni mille abitanti, ma qual è il loro segreto? Come fanno a raggiungere questa età e soprattutto a non dare segni di cedimento fisico e mentale? Ci ha pensato la scienza a scoprirlo.

Che la popolazione italiana si faccia sempre più anziana ormai non è un segreto, ma in Sardegna il fenomeno è diventato un vero e proprio caso di studio. L’isola ormai da anni è studiata anche per l’alta presenza di centenari nella popolazione che riescono a supera di gran lunga la soglia del secolo mostrando per altro sempre in buona salute.

Le zone interessate sono soprattutto quelle dell’Ogliastra e della Barbacia, in particolare i tre piccoli comuni di Banari, Giave e Aglientu dove i numeri sono davvero impressionanti: la media è di 7,77 centenari per mille abitanti contro la media nazionale che si ferma appena allo 0,37.

Inevitabile quindi che gli studiosi si interessassero allo studio di questo fenomeno, anche perché la Sardegna non è sola in questa tipologia di record. Le cosiddette Zone Blu, sono così definite le aree geografiche dove la popolazione ha alti numeri di centenari, si trovano anche in Giappone, Grecia, California e Costa Rica. Ma qua è il segreto?

Sardegna, dove si vive bene e a lungo: i segreti della longevità

L’ISTAT conta circa 577 ultracentenari sull’isola, il 75% di questi sono donne, ma soprattutto sono tutti attivi e in buona solute. Capita così di trovare un pastore che a 101 anni guida ancora il suo gregge, e non è un caso isolato.

Ma come fanno questi nonnini a vivere così a lungo e soprattutto bene? Lo studio della zone blu ha richiesto molti anni; per decenni gli studiosi hanno osservato, incrociato dati e fatto rilevazione e hanno trovato dei tratti che accumunano queste zone.

In ogni caso, infatti, si tratta di aree geografiche caratterizzate da una tradizione culinaria sana e moderata, con un forte senso di comunità e uno stile di vita attivo ed impegnato. Il tutto si condisce, inevitabilmente, anche con fattori genetici specifici, ma il dato di fatto è che in Sardegna come ad Okinawa la ricetta per la longevità si tramanda da secoli ed è molto più semplice di quanto si possa pensare oggi.