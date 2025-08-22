Il vulcano più piccolo d’Italia brucia ininterrottamente dal 1500: perfetto per una gita diversa dal solito anche con i bambini

Sapevate che in Italia si trova il vulcano più piccolo del mondo e che brucia ininterrottamente da 500 anni? Visitarlo è sicuramente un’idea alternativa per una gita diversa dal solito.

State cercando idee per un’uscita fuori porta che sia particolare e perché no anche avvincente? Forse potreste pensare di fare visita al vulcano più piccolo del mondo. Si trova in Italia, per la precisione nell’Appennino Tosco-Emiliano.

Sapevate che sul Monte Busca, nell’Appennino Tosco-Emiliano, si trova il vulcano più piccolo del mondo? Non solo è un primato del tutto particolare ma c’è da dire anche che il vulcano in questione brucia ininterrottamente dal 1500 e cioè 500 anni di fuoco sprigionato in maniera naturale dalla terra.

Sì fuoco e non lava, perché seppur viene chiamato vulcano il Monte Busca non ha nulla a che fare con il vulcanismo. Questo nome gli è stato dato nel corso dei secoli per errore rendendolo però di fatto un punto di attrazione per la zona. Ma se non è un vero vulcano allora di che fenomeno si tratta?

Monte Busca, come raggiungere il “vulcano” più piccolo del mondo

In provincia di Forlì e Cesena, a 750 metri altitudine si trova il Monte Busca sulla cui sommità si può ammirare quello che è conosciuto come il vulcano più piccolo del mondo. In realtà non parliamo di un vulcano vero e proprio anche perché sprigiona fiamme e non lava, ma per capire di cosa si tratta bisogna tener conto della conformazione del territorio.

Le fiamme perenni che sbucano dalla piccola apertura nel terreno sono dovute alla fuoriuscita di idrocarburi, in prevalenza metano, che a contatto con grandi quantità di aria prendono fuoco diventando di fatto più che un vulcano una fontana di fuoco.

In realtà, le fontane ardenti sono un fenomeno noto nell’appennino Tosco-Emiliano, in questo caso si parla di vulcano perché la forma della fontana unita alla presenza del fuoco ricordano una più classica struttura vulcanica.

Se siete curiosi di visitare il vulcano più piccolo del mondo non bisogna far altro che seguire le indicazioni del navigatore percorrendo la SP22 da Portico di Romagna si seguono facilmente le indicazioni che portano ad un comodo parcheggio. Una volta posata la macchina basta una camminata di circa 100 metri per raggiungere il vulcano e lasciarsi incantare da questo fenomeno naturale, soprattutto se si è al tramonto o di sera.