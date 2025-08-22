E se per cena ci facessimo un buon club sandwich? Così buono, che tutti faranno il bis

Non è il solito toast, il club sandwich è molto di più e preparalo non è affatto complicato: così buono, che non potrai più farne a meno.

Il club sandwich (o clubhouse sandwich) è un tipico panino americano, molto conosciuto anche in tutto il mondo. È composto da più strati di pane tostato (solitamente 3 fette) e farcito con ingredienti come pollo, tacchino, maionese, pomodoro, bacon e insalata. Il tutto poi viene tostato, per rendere l’esterno friabile e croccante.

Le sue origini non sono ancora del tutto chiare, ma si pensa che il nome “club” potrebbe derivare da “Country Club” o da “Union Club” negli Stati Uniti, dove sembra sia stato servito per la prima volta a fine ‘800. Con il tempo si sono susseguite numerose varianti, come l’aggiunta di uova o di prosciutto cotto come sostituto del pollo.

La ricetta originale per preparare in casa un gustosissimo club sandwich

Preparare in casa il club sandwich non è affatto complicato, basterà semplicemente procurarsi gli ingredienti giusti e seguire i passaggi alla lettera. Ci vorrà davvero poco per poter gustare questa delizia oltreoceano. Vediamo allora modalità di preparazione e ingredienti.

Ingredienti per 2 club sandwich:

6 fette di pane per sandwich

200 g di pomodori

4 foglie di lattuga

4 fette di bacon

300 g di fettine di pollo o di tacchino

50 g di maionese

15 g di burro

Procedimento:

Iniziare imburrando le 6 fette di pancarré con il burro ammorbidito (meglio ancora se fuso), aiutandosi con un pennello per distribuirlo uniformemente Una volta fatto questo, tostarle un paio di minuti per lato in una padella ben calda Nella stessa padella adagiare le fettine di bacon e farle abbrustolire fin quando non diventeranno belle croccanti Una volta cotte lasciarle raffreddare facendole scolare su carta da cucina Usando sempre la stessa padella cuocere le fettine di pollo per 2-3 minuti totali, da entrambi i lati Una volta pronte, lasciarle intiepidire e tenere da parte Procedere poi a lavare e e tagliare i pomodori a fette sottili Poi lavare e tamponare le foglie di lattuga A questo punto non resta che comporre il club sandwich. Posizionare le 6 fette di pane sul tagliere e spalmare un lato di ciascuna con la maionese Adagiare su una fetta di pane la lattuga a contatto con la maionese, poi un paio di fette di pollo, un paio di fette di pomodoro e una fetta di bacon divisa in due Richiudere con una fetta di pane (la parte con maionese dovrà essere a contatto con le fette di bacon) Spalmare il lato superiore del pane con altra maionese e farcire come in precedenza Infine, chiudere con una fettina di pane tostato Ora non resta che dividere il club sandwich formando due triangoli e gustare.

Ed ecco che il club sandwich è pronto per essere portato in tavola e servito accompagnato da un gustoso piatto di patatine fritte.