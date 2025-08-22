E se per cena ci facessimo un buon club sandwich? Così buono, che tutti faranno il bis

Non è il solito toast, il club sandwich è molto di più e preparalo non è affatto complicato: così buono, che non potrai più farne a meno.
Il club sandwich (o clubhouse sandwich) è un tipico panino americano, molto conosciuto anche in tutto il mondo. È composto da più strati di pane tostato (solitamente 3 fette) e farcito con ingredienti come pollo, tacchino, maionese, pomodoro, bacon e insalata. Il tutto poi viene tostato, per rendere l’esterno friabile e croccante.
Le sue origini non sono ancora del tutto chiare, ma si pensa che il nome “club” potrebbe derivare da “Country Club” o da “Union Club” negli Stati Uniti, dove sembra sia stato servito per la prima volta a fine ‘800. Con il tempo si sono susseguite numerose varianti, come l’aggiunta di uova o di prosciutto cotto come sostituto del pollo.
La ricetta originale per preparare in casa un gustosissimo club sandwich
Preparare in casa il club sandwich non è affatto complicato, basterà semplicemente procurarsi gli ingredienti giusti e seguire i passaggi alla lettera. Ci vorrà davvero poco per poter gustare questa delizia oltreoceano. Vediamo allora modalità di preparazione e ingredienti.
Ingredienti per 2 club sandwich:
- 6 fette di pane per sandwich
- 200 g di pomodori
- 4 foglie di lattuga
- 4 fette di bacon
- 300 g di fettine di pollo o di tacchino
- 50 g di maionese
- 15 g di burro
Procedimento:
- Iniziare imburrando le 6 fette di pancarré con il burro ammorbidito (meglio ancora se fuso), aiutandosi con un pennello per distribuirlo uniformemente
- Una volta fatto questo, tostarle un paio di minuti per lato in una padella ben calda
- Nella stessa padella adagiare le fettine di bacon e farle abbrustolire fin quando non diventeranno belle croccanti
- Una volta cotte lasciarle raffreddare facendole scolare su carta da cucina
- Usando sempre la stessa padella cuocere le fettine di pollo per 2-3 minuti totali, da entrambi i lati
- Una volta pronte, lasciarle intiepidire e tenere da parte
- Procedere poi a lavare e e tagliare i pomodori a fette sottili
- Poi lavare e tamponare le foglie di lattuga
- A questo punto non resta che comporre il club sandwich. Posizionare le 6 fette di pane sul tagliere e spalmare un lato di ciascuna con la maionese
- Adagiare su una fetta di pane la lattuga a contatto con la maionese, poi un paio di fette di pollo, un paio di fette di pomodoro e una fetta di bacon divisa in due
- Richiudere con una fetta di pane (la parte con maionese dovrà essere a contatto con le fette di bacon)
- Spalmare il lato superiore del pane con altra maionese e farcire come in precedenza
- Infine, chiudere con una fettina di pane tostato
- Ora non resta che dividere il club sandwich formando due triangoli e gustare.
Ed ecco che il club sandwich è pronto per essere portato in tavola e servito accompagnato da un gustoso piatto di patatine fritte.