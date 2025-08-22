Costume da buttare? Con questo metodo d’urto gli elastici tornano morbidi – viagginews.com

Gli elastici del costume non sono eterni, ma quando iniziano a diventare rigidi non tutto è ancora perso: basta poco per farli tornare morbidi.

Siamo nel pieno dell’estate, e a dirla tutta quasi alla fine. Tuttavia, le temperature sembrano essere dalla parte degli amanti della bella stagione (previ imprevisti di un tempo oramai imprevedibile). Ma non è il meteo il problema in questo caso: a mettere un po’ di malinconia è quel costume a cui siamo molto affezionati ma che, complice cloro e sale, sembra diventato ormai inutilizzabile.

Il problema è che gli elastici sono spesso fatti con una buona prevalenza di materiali sintetici. Questo li rende soggetti ad usura nel tempo, specialmente se li utilizziamo in maniera frequente. Ed è proprio nel momento in cui siamo intenti a indossare quel costume tanto amato che ci rendiamo conto che i laccetti morbidi ed elastici di un tempo oggi somigliano più alla carta vetrata che si utilizza per lisciare un muro.

Ed è qui che, prima di dargli l’ultimo addio, è possibile provare l’ultima spiaggia, nonché quella che funziona nella maggior parte dei casi. Si tratta di un rimedio della nonna salva costumi, ma che in pochi usano ancora.

Come ammorbidire gli elastici del costume

Prima di dire addio al nostro costume preferito, vale la pena tentare un rimedio semplice ma efficace che non ridarà l’elasticità all’elastico oramai cotto, ma quantomeno ci permetterà di renderlo morbido al tatto.

Il primo metodo è quello dell’ammollo con il balsamo per capelli. Si riempie una bacinella con acqua tiepida, si aggiunge una noce di balsamo e si lascia il costume in immersione per circa mezz’ora. Dopo un risciacquo veloce e un’asciugatura all’aria, gli elastici dovrebbero tornare più morbidi e flessibili, quasi come appena comprati.

In alternativa si può provare con l’aceto, un alleato che non manca mai in casa. Basta diluire un bicchiere di aceto bianco nell’acqua e lasciare il costume a bagno per venti o trenta minuti. L’aceto agisce sui materiali sintetici e aiuta a ridare elasticità alle fibre indurite da sale, cloro e sole. Anche in questo caso è importante risciacquare bene, per eliminare l’odore e preservare i colori del tessuto.

Non sono rimedi miracolosi, certo, ma spesso permettono di guadagnare ancora qualche estate con il costume del cuore. Perché diciamolo, non è solo un pezzo di stoffa, ma un compagno di vacanze, di bagni in mare e di ricordi. Vale la pena concedergli un’ultima possibilità, anche solo per prolungarne la vita ancora un po’.