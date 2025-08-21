Proteggi la tua pelle dal sole: scopri gli accessori giusti da provare in spiaggia – Viagginews.com

Pensa al benessere della tua pelle anche sotto il sole: proteggila con questi accessori da provare in spiaggia.

Complice l’esposizione prolungata ai raggi solari e le temperature torride, durante il periodo estivo la pelle può risultare molto più vulnerabile e fragile. La pelle del viso, in particolare, rappresenta uno dei punti più esposti ai danni dei raggi solari, i quali possono contribuire alla comparsa di arrossamenti e macchie cutanee.

In questi casi, è fondamentale ricorrere agli strumenti più efficaci per proteggersi e limitare i danni dei raggi UV sulla propria pelle. Dalle protezioni solari più comuni, alle creme per il viso con SPF ad alta gradazione, durante l’estate la pelle necessita di alcune attenzioni in più.

Oltre alle creme solari più comuni in commercio, è possibile usufruire dell’efficienza di molteplici accessori, pensati per proteggersi dal sole anche in zone esposte come le spiagge o la montagna. Grazie alla loro funzionalità, limitare i danni del sole non sarà più un problema.

Proteggi la pelle: gli accessori per difendersi dai raggi UV

Per limitare i danni del sole non basta più una generosa dose di crema solare sul corpo. Negli ultimi anni, complice una maggiore consapevolezza dei danni dei raggi UV, il mondo del beauty ha sviluppato nuove idee pensate per riparare la pelle il più possibile. Non manca il contribuito del settore moda, la quale propone alcuni accessori pensati per difendersi dai danni del sole sia in spiaggia sia in montagna.

Tra questi, spicca il cappello con visiera pieghevole, realizzato con un filtro UV ideale per bloccare i raggi del sole e mantenere il viso completamente al riparo. Progettato dal brand Povanjer, il cappello è disponibile online a 15 euro, correlato di custodia per portarlo comodamente in borsa o in valigia. Meno conosciuti, i patches solari rappresentano un vero e proprio trend nei paesi asiatici, dove la lotta contro i raggi solari è centrale. Disponibili online a 6 euro, i patches sono venduti dal brand Holdes.

Per chi vuole proteggersi e rimanere alla moda, il cappello modello Boonie del brand Columbia è perfetto per sfoggiare il migliore dei look anche in spiaggia. Realizzato in paglia e rafia, questo cappello super chic può trasformare anche l’outfit estivo più semplice in un look elegante e d’impatto. Disponibile online a 19 euro, questo cappello è l’accessorio perfetto per proteggersi dal sole senza dimenticare lo stile.