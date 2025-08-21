In Italia lettini a prezzi folli, ma pochi km oltre il confine trovi spiagge enormi e mare cristallino a costo zero

Sulle spiagge, ancor di più questa estate, i prezzi per lettini ed ombrelloni sono arrivate alle stelle, ma a pochi km dal confine puoi trovare la soluzione perfetta a questo problema. Le spiagge sono enormi ed il costo da sostenere è praticamente nullo.

Per una giornata di mare i costi crescono di anno in anno e questa tendenza non può non essere preoccupante, dal momento che ormai sta diventando tutto una sorta di bene di lusso. La gestione dei litorali marittimi in Italia è un elemento di discussione da ormai tantissimi anni, dal momento che si tende a concedere una stragrande maggioranza delle nostre spiagge ai privati, lasciando pochissimo spazio alle zone pubbliche. E costringendo, in questo modo, intere famiglie a dover affrontare delle spese folli per i costi imposti dagli stabilimenti balneari.

I casi più estremi, ovviamente, riguardano i posti maggiormente frequentati ed affollati, ma è una tendenza generalizzata un po’ in tutto il Paese. Il problema, lo si ripete, non sono tanto i costi da sostenere presso i lidi, quanto il poco spazio destinato alle spiagge libere. In tal senso, una soluzione a questo problema lo si può trovare davvero a pochi, pochissimi km dal confine. Ci sono, infatti, dei litorali praticamente immensi, il mare è cristallino e ricorda quello delle Maldive o della Grecia e, per giunta, se ne può usufruire praticamente a costo zero.

Prezzi folli per lettini e ombrelloni: la soluzione è davvero ad un passo

Negli ultimi giorni, con le famiglie che sono sempre di più gravate da questa situazione, è esplosa la polemica relativa al caro lettino e la soluzione la si può trovare davvero vicino a noi. Basta andare, in tal senso, al confine. In Francia, infatti, nella splendida Costa Azzurra, nonostante sia una zona estremamente di lusso, la gestione dei litorali è completamente differente. Basti pensare, in tal senso, che le spiagge sono completamente libere e non si deve nemmeno pagare il parcheggio per poter sostare il proprio veicolo.

Il mare è spettacolare e, altro elemento da non sottovalutare, le spiagge sono immense e questo consente a ciascuno di installare il proprio ombrellone e di mantenere comunque una notevole distanza rispetto agli altri bagnanti. La Francia è un Paese ricchissimo eppure ha una gestione delle spiagge totalmente diversa rispetto a quella a cui assistiamo da anni in Italia. Si tratta di un modello vincente e da seguire anche qui da noi per provare ad andare incontro alle persone ed alle loro legittime esigenze di regalarsi un po’ di relax.