A 1 ora da Roma c’è un paradiso nascosto di acque cristalline dove puoi fare il bagno immerso nella natura incontaminata

Se sei nella zona di Roma, non puoi non conoscere questo autentico paradiso che si trova a circa un’ora e che è un gioiello incastonato nella natura. Puoi fare un bagno che non dimenticherai più per il resto della tua vita.

L’Italia è un Paese magnifico proprio perché ha tantissimi angoli di Paradiso che spesso le persone ignorano ma che vanno conosciuti e scoperti. Non solamente le grandi città hanno cose da conoscere e da scoprire, ma i tesori migliori spesso sono in luoghi che la grande massa di persone sottovaluta. Basti pensare a Roma. E’, probabilmente, la città più bella, famosa ed imponente in senso assoluto. Eppure è sinonimo di movimento continuo ed anche di una vita, per così dire, frenetica come quella di tutte le grandi città.

Proprio in ragione di quanto detto fino a questo momento, fa strano immaginare che vicino alla capitale ci sia un posto così bello e paradisiaco. Si trova a solo un’ora di distanza e troverai ad accoglierti la natura più pura, e sarà possibile, per chi vuole e laddove le condizioni climatiche lo dovessero consentire, anche di fare il bagno immerso proprio nella natura. Insomma, una esperienza a 360 gradi che coinvolge sicuramente la vista, con il panorama che è mozzafiato, ma anche tutti gli altri sensi. Andiamo a scoprire insieme questo gioiello così puro e non troppo conosciuto.

Un paradiso ad un passo da Roma: questa fonte non puoi non visitarla

Se sei a Roma, perché ci vivi o da turista, allora devi mettere in conto e valutare di allungarti di un’oretta per raggiungere un diamante puro. Stiamo parlando della Sorgente della Morica, che si trova in Umbria. Precisamente a Stifone. Il consiglio è di fare questa escursione, che richiede circa un’ora di auto, in una bella giornata soleggiata. Porta con te un costume, tenendo a mente due cose: la balneazione è consentita solo restando al di qua delle boe e d’estate si paga 8 euro per accedervi.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è che, essendo una sorgente, anche nell’estate più calda l’acqua è davvero tanto fredda. Per chi, però, non vuole immergersi in queste acque fresche e cristalline, è possibile anche fare una escursione in bici oppure fare trekking, passeggiando a piedi e godendosi le bellezze di questo fantastico posto spesso colpevolmente sottovalutato. A proposito della Sorgente della Morica a Stifone, però, c’è un aspetto da tenere in considerazione. La presenza della diga nei paraggi genera a volte delle correnti improvvise. Meglio informarsi su dove andare per essere sicuri.

