Questo errore poteva costarmi caro, ora so quali sono gli oggetti da non lasciare mai sul balcone in estate

Mai lasciare in estate questi oggetti sul balcone, si possono correre dei rischi anche piuttosto seri: ecco cosa bisogna sapere.

In estate uno dei maggiori disagi da sopportare è quello di avere a che fare con le temperature troppo alte, che creano per ovvi motivi, una serie di problematiche da non sottovalutare. In primis ovviamente ci sono tutti quei malesseri fisici, come stanchezza e spossatezza, che rendono complicato anche svolgere le azioni più semplici.

Ma il caldo forte non è solo nemico del fisico, perché in alcuni casi può diventare anche un serio pericolo in casa. In particolare, chi ha degli spazi esterni come balconi, terrazzi o giardini, deve prestare attenzione agli oggetti che lascerà esposti al sole, perché a differenza di quello che si possa pensare, alcuni non andrebbero mai tenuti all’aperto in estate.

Non lasciare mai questi oggetti sul balcone in estate: si rischia davvero grosso

A differenza di quello che si possa pensare, non tutti gli oggetti possono essere lasciati per giorni interi negli spazi esterni di casa, soprattutto se il caldo è intenso e ci batte il sole per buona parte della giornata. In alcuni casi, i rischi potrebbero essere anche piuttosto seri e non andrebbero mai sottovalutati.

Ma quali sono quindi questi oggetti che non possono essere lasciati in estate sul balcone o sul terrazzo? Vediamoli nel dettaglio:

Prodotti infiammabili o chimici: detersivi, vernici, solventi, alcol, benzina per accendini, gas propano, possono esplodere o incendiarsi se esposti a calore estremo; Alimenti e bevande: cioccolato, burro, latticini, bevande gassate in lattina o bottiglia chiusa, se esposti per troppo tempo al caldo, c’è il rischio di deterioramento, fermentazione e scoppio di contenitori; Batterie e dispositivi elettronici: power bank, telefoni, laptop, batterie di riserva, possono rischiare il surriscaldamento, malfunzionamenti e anche incendi; Piante non adatte al sole diretto: orchidee, felci, piante da interno in genere. Rischiano bruciature delle foglie, disidratazione e infine, morte della pianta; Arredi non resistenti al sole: sedie o tavoli in plastica economica, tessuti non UV-resistenti, in questo caso si potrebbe rischiare lo scolorimento, fragilità delle strutte e crepe.

Ecco che quindi, prima di lasciare ancora uno di questo oggetti sul balcone in estate è preferibile pensarci su, perché i rischi potrebbero essere piuttosto seri.