Pizza di patate con provola, risolvi una cena con gusto in dieci minuti!

La pizza di patate con provola si prepara in neanche dieci minuti e risolve il problema di cosa mangiare a cena.

Ferragosto è passato e l’estate pian piano si prepara a lasciare il posto all’autunno. Bisogna approfittare finché le giornate sono lunghe e calde per trascorrere più tempo possibile all’aria aperta, preferibilmente al mare godendo di tramonti colorati che illuminano il paesaggio. Di certo non bisogna rinchiudersi in cucina!

Stare all’aperto fa bene alla salute e all’umore. Godere delle bellezze che la natura ci regala, essere circondati dal verde di un parco e stare in compagnia di amici o del partner è ciò che serve per trovare il benessere. Pochi anni fa è stato quantificato il fabbisogno settimanale di contatto con la natura per vivere meglio in due ore a settimana.

Possiamo farcela a ritagliare questo tempo per la cura del proprio corpo e della propria mente. Dedicando minor tempo in cucina, ad esempio, soprattutto in estate quando sono molte altre le attività da poter compiere. D’altronde non bisogna avere il timore di mangiare poco o peggio solo perché non si passano ore davanti ai fornelli. In pochi minuti si possono preparare deliziosi piatti come la pizza di patate e provola.

Cena pronta in pochi minuti, questa pizza di patate è sorprendente

Nella pagina Facebook Pane&Cioccolato abbiamo trovato una ricetta da replicare se si ha poco tempo per preparare la cena. Un pasto semplice ma gustoso con protagonista le patate, ingrediente amato da tutti in tavola. In questa preparazione è abbinato alla provola ma ognuno può personalizzare il risultato finale secondo i propri gusti.

INGREDIENTI

Patate medie

olio

sale

pepe

origano

un rotolo di sfoglia rettangolare

un bicchiere di latte

formaggio grattugiato

pan grattato

provola.

PREPARAZIONE

Prendete le patate, sbucciatele, tagliatele a metà e fatele bollire in abbondante acqua salata. Mettete le patate in una pirofila, aggiungete olio, pepe e origano poi schiacciatele aiutandovi con una forchetta. Aggiungete il latte e mescolate. Aggiungete il formaggio grattugiato e un cucchiaio di pangrattato. Mescolate amalgamando tutti gli ingredienti. Prendete il rotolo di sfoglia, piegatelo in due e create dei bordini aiutandovi con le dita della mano. Tagliate la provola a dadini e aggiungeteli alla sfoglia. Coprite con la purea di patate tutta la superficie utilizzando un cucchiaio. Irrogate con l’olio evo. Cuocete la pizza di patate con provola in forno a 180/200° per 20/30 minuti.

Potete servire la pizza con un’insalata di rucola e pomodori per completare la cena mentre per renderla ancora più gustosa potete spalmare sopra dell’nduja piccante.