Per gli amanti dello shopping questa è la meta per eccellenza: si trova a meno di due ore dall’Italia. – (viagginews.com)

Se ami lo shopping durante le ferie posso suggerirti la meta perfetta per le vacanze: è pure vicina all’Italia.

Non tutti amano passare l’estate a fare il bagno al mare o a esplorare città storiche passando da un museo all’altro. Altri passano l’anno a risparmiare non tanto per una meta esotica ma per non avere remore al momento di fare shopping. In vacanza all’estero si possono trovare brand di vestiti o accessori che in Italia sono ancora introvabili o a prezzi esorbitanti.

Per provarli di persona non resta altra scelta che mettersi in viaggio, ma fortuna vuole che non serva né prendere voli intercontinentali né dover prevedere scali. Molti credono che New York sia ormai la capitale accertata della moda internazionale, ma c’è una località molto più vicina a noi che non le invidia nulla. E in aereo arrivarci richiede meno di un paio d’ore.

Vista questa rapidità tutto ciò che serve è prendersi un fine settimana libero e una valigia vuota da imbarcare per riempirla con gli acquisti. Una volta arrivati a destinazione non sarà difficile arrivare in quello che si può considerare come una cattedrale dello shopping e che accoglie 100.000 turisti ogni giorno.

La vacanza ideale per chi ama lo shopping

Vista la breve durata del volo è chiaro che il posto di cui parliamo si trova in Europa e per la precisione in Francia. Si tratta di una città che oltre ad aver visto l’opera di diversi volti noti del mondo della moda vanta uno dei centri commerciali più famosi al mondo. Non può essere che la capitale, Parigi, dove in metro si arriva comodamente alle Gallerie Lafayette Haussman.

Aperte al pubblico ancora nel 1893 si snodano all’interno di tre edifici diversi e su più piani, dove ognuno è dedicato a un tema preciso: profumeria, abbigliamento, souvenir. Troviamo sia marchi di alta moda che altri di medio livello sia per uomo che per donna o bambino. Volendo si può passare l’intera giornata nelle Gallerie fermandosi a mangiare in uno dei numerosi ristoranti.

Al centro del complesso si può ammirare la famosa cupola in stile bizantino decorata e illuminata, sfruttando la passerella per scattare una foto unica. Il periodo ideale per visitare le Gallerie Lafayette Haussman è quello natalizio, dove gli interni si riempiono di decorazioni a tema tra cui un gigantesco albero di Natale, creando un’atmosfera magica.