In Italia ci sono 5 giardini tra i più belli del mondo: a dirlo è direttamente il New York Times

Il New Tork Times ha stilato una classifica dei giardini più belli e tra questi spiccano ben cinque italiani, che si fanno notare per bellezza, valore storico e artistico.

L’Italia è uno dei Paesi più belli del mondo, che vanta una grande tradizione artistica e culturale e non solo, possiede su tutto il suo territorio una ricca tradizione di giardini storici e contemporanei. Questi spazi sono particolarmente apprezzati dagli italiani, ma anche dai turisti che privilegiano proprio questi posti da poter visitare almeno una volta nella vita. Da Nord a Sud sono tantissimi i giardini dove la natura prende il sopravvento.

Ma oltre a poter immergersi in uno spazio naturale, è possibile vivere un’esperienza unica perché in questi spazi vi è un intreccio di arte, storia e botanica. Il New York Times ha scritto che proprio nella nostra penisola è possibile visitare alcuni tra i giardini più belli. Ha fatto una classifica in cui sono almeno cinque quelli italiani che fanno parte di questa categoria, che celebrano la bellezza e il fascino che non si perde nel tempo.

Italia, quali sono i giardini più belli secondo il New York Times: ecco alcuni dei privilegiati

Il New York Times ha fatto una classifica dei giardini più belli del mondo e in essa ha fatto sapere che almeno cinque sono italiani. La testata americana ha scelto gli spazi verdi migliori prendendo in considerazione la bellezza, il valore storico, culturale e ambientale. Un gruppo di esperti di orticoltura ha analizzato giardini antichi e moderni, avendo un’attenzione maggiore per quelli che hanno un impatto culturale importante.

Tra i cinque giardini più belli troviamo il Giardino di Ninfa di Cisterna di Latina, ai piedi dei Monti Lepini. Qui ci sono più di 1300 specie botaniche provenienti da tutto il mondo, oltre a laghetti, ruscelli e rovine medievali. È stata la famiglia Caetani a realizzarlo a partire dagli anni venti. La Villa Gamberaia a Settignano è stata realizzata dal marcante Zanobi Lapi e presenta terrazze panoramiche, siepi geometriche e grandi vasche di acqua.

Villa D’Este a Tivoli è patrimonio dell’umanità UNESCO. Qui è possibile ammirare l’unione tra natura e architettura con la presenza di fontane monumentali, grotte artificiali e viali pieni di alberi. Il Sacro Bosco di Bomarzo, noto anche come Parco dei Mostri, realizzato dal principe Pier Francesco Ossini, ha al suo interno sculture monumentali in pietra vulcanica che rappresentano figure mitologiche e fantastiche. Infine sulle colline torinesi spicca Villa Silvio Pellico, una residenza storica posizionata in un giardino ricco di alberi e meravigliose aiuole.