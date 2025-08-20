Esplorare un canyon in Italia? C’è la meta perfetta per gli amanti del brivido

Giriamo l’Italia alla ricerca di un canyon degno di quelli degli Stati Uniti. La bella notizia è che ne abbiamo trovati tantissimi!

Siete a conoscenza del fatto che in Italia ci sono molti canyon da esplorare? Molti si chiamano “orridi” e sono le mete perfette per chi ama viaggi avventurosi alla scoperta di posti incredibili che sembrano appartenere ad una parte diversa del mondo.

Se il vostro sogno è andare in Arizona per visitare il Grand Canyon – una profonda gola creata dal fiume Colorado – mentre aspettate per realizzarlo potete partite alla scoperta dei canyon, orridi e gole presenti in Italia. Al nostro bel territorio non manca proprio nulla. Sappiamo che ci sono spiagge bagnate da acque cristalline che sembrano il paradiso.

Per gli amanti della montagna ci sono i più bei percorsi da fare sulle Dolomiti con paesaggi incantevoli e mozzafiato. In pochi sanno che lo spirito avventuroso può essere appagato esplorando un canyon in Italia. Seguire torrenti, passare all’interno delle cascate, scalare pareti, fa tutto parte di un viaggio da brividi diverso da qualsiasi altra esperienza abbiate vissuto fino ad ora.

Il Grand Canyon lo abbiamo anche in Italia: ecco dove si trova

La realtà è che ci sono diversi canyon in Italia che si contendono il primato del canyon più grande, adrenalinico e spettacolare di tutti. Citarne uno solo è impossibile ma partiremo certamente dal più grande per dimensioni, la gola di Gorropu in Sardegna. Alta 500 metri e larga 4, ha una conformazione impressionante che si percorre a piedi. Rocce e acqua si inseguono creando pareti, gole, cascate e pozze.

Qui nel selvaggio Supramonte tra canaloni calcarei scavati dal fiume Flumineddo si potrà vivere un’avventura entusiasmante ritrovandosi in quello che sembra un mondo perduto. Nel cuore dei Monti Sibillini nelle Marche, invece, troviamo le Lame Rosse vicino al lago di Fiastra. Il colore rosso delle rocce è incredibile, sembra di essere proprio in un canyon americano. Camminare tra le torri rocciose regalerà emozioni uniche.

Ci spostiamo ora in Alto Adige dove c’è un grand canyon risalente a 18 mila anni fa. Parliamo del canyon del Bletterbach, tra i paesi di Aldino e Redagno. Lungo 8 chilometri e profonda 400 metri è un luogo ricco di fascino e storia. Ci sono piante fossilizzate, sedimentazioni marine di milioni e milioni di anni fa riconducibili ai mari tropicali delle Dolomiti e racconti di 40 milioni di anni del nostro pianeta.

Bellissime, poi, le Gole dell’Alcantara in Sicilia. Arrivano fino a 30 metri e si snodano in forme originali create dalle colate laviche. Ma il canyon forse più impressionante si trova in Lombardia, sul lago di Como. L’Orrido di Bellano ha dei blocchi enormi, cascate con acque che precipitano nel vuoto e per visitarlo si deve camminare su passerelle in legno.