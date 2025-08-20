3 spiagge poco gettonate ma bellissime ed economiche ad agosto 2025 – viagginews.com

Non sempre i posti più famosi sono anche i migliori. Ti svelo delle spiagge poco gettonate ma belle ed economiche che potrai visitare ad agosto 2025.

Agosto è il mese in cui la voglia di mare e relax raggiunge il suo picco, ma spesso le destinazioni più famose sono prese d’assalto e i prezzi salgono alle stelle. Per chi desidera godersi il sole e il mare senza stress, l’alternativa ideale è scegliere spiagge poco conosciute, dove la tranquillità regna sovrana e le bellezze naturali restano incontaminate.

L’Italia, con la sua lunga costa e i suoi panorami mozzafiato, offre numerose gemme nascoste, perfette per chi vuole una vacanza diversa dal solito. In questo articolo ti guideremo alla scoperta di tre spiagge straordinarie, che combinano paesaggi incantevoli, acqua cristallina e prezzi accessibili, rendendo il viaggio non solo piacevole ma anche conveniente.

3 spiagge che in pochi conoscono ma che sono bellissime

Situata sulla costa sud-occidentale della Sardegna, Capo Pecora è una perla nascosta. Caratterizzata da sabbia dorata e acque cristalline, questa spiaggia è ideale per chi cerca tranquillità e bellezza naturale.

Nonostante la sua bellezza, rimane meno frequentata rispetto ad altre spiagge sarde, offrendo un’esperienza più intima e rilassante. I costi per soggiornare nella zona sono accessibili, rendendola una scelta perfetta per chi desidera una vacanza economica senza rinunciare alla qualità.

Roccella Jonica, situata lungo la Costa dei Gelsomini in Calabria, è un borgo che conserva un fascino autentico. Le sue spiagge, premiate con la Bandiera Blu, offrono acque limpide e un’atmosfera rilassata.

Lontana dal turismo di massa, questa località permette di vivere un’esperienza genuina a contatto con la tradizione calabrese. I prezzi per alloggiare sono contenuti, rendendo Roccella Jonica una meta ideale per chi cerca mare, cultura e risparmio.

Sabaudia, situata sulla costa tirrenica del Lazio, è famosa per la sua lunga spiaggia di sabbia dorata e le suggestive dune. Nonostante la vicinanza a Roma, mantiene un’atmosfera tranquilla e poco affollata. La località offre diverse opzioni di alloggio a prezzi accessibili, rendendola una scelta conveniente per chi desidera una vacanza al mare senza spendere troppo.

Queste destinazioni rappresentano l’equilibrio perfetto tra bellezza naturale, tranquillità e convenienza economica. Sia che tu stia cercando una spiaggia isolata in Sardegna, un borgo autentico in Calabria o una località tranquilla vicino a Roma, queste opzioni offrono esperienze indimenticabili senza svuotare il portafoglio.

E soprattutto, ti permettono di recarti in luoghi che non sono (ancora) vittima del fastidioso turismo di massa, che fin troppo spesso rovina le vacanze.