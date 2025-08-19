Teli da mare, se non fai così diventano duri peggio del marmo: i trucchi per averli morbidi anche dopo giorni

Teli mare durissimi? Ti diciamo noi come farli tornare come nuovi, tutto quello che ti serve lo conservi già in casa, ecco cosa puoi fare.

I teli mare in questo periodo sono i grandi protagonisti, questo lo sappiamo bene, ma a quanti di voi è capitato di notarli diversi rispetto a prima? Il motivo è semplice non sono stati trattati in modo adeguato, ma oggi è l’occasione giusta per capire come fare per non rischiare di dover acquistare quelli nuovi.

Come ben sappiamo per renderli sempre morbidi è opportuno utilizzare alcuni accorgimenti di cui oggi vi parleremo, se siete pronti possiamo iniziare. Se siete pronti possiamo iniziare e capire tutto quello che c’è da fare, in men che non si dica tutto sarà pronto.

Teli mare: tutto quello che c’è da fare e quali prodotti utilizzare

I teli mare sono tornati in auge in questo periodo, li portiamo in spiaggia o in piscina, ma in molti si saranno accorti, a causa della cattiva cura, che non sono morbidi come un tempo, ma come è possibile correre ai ripari? Ve lo spieghiamo subito. Farli tornare alla loro morbidezza originale non è assolutamente difficile, anzi. A tal proposito vi forniremo una mini guida che vi consentirà di far tornare tutto come nuovo.

Iniziamo occupandoci proprio delle macchie, qualora ce ne fossero è opportuno intervenire, ma in che modo? Vi basterà semplicemente utilizzare il bicarbonato, ma in che modo? Semplice, vi suggeriamo di riempire una grande bacinella con acqua tiepida e lasciamo in ammollo per circa 60 minuti, se la macchia è particolarmente resistente vi suggeriamo di aggiungere anche del succo di limone. Alla fine si potrà proseguire mettendo tutto in lavatrice, ma attenzione non carichiamo troppo l’elettrodomestico. Inoltre l’errore che tutti commettono è quello di versare tanto detersivo.

Vi suggeriamo di non farlo, così non sarà un problema eliminare i residui. Inoltre molti non lo sanno, ma per ammorbidire si può anche pensare di utilizzare l’aceto bianco e sostituire, dunque l’ammorbidente, quest’ultimo andrà versato direttamente nel cestello. Una volta terminato il lavaggio, si potrà procedere strizzando tutto e si dovrà concludere collocando tutto all’aperto. In men che non si dica tutto tornerà come nuovo e finalmente i teli mare saranno morbidi come al momento dell’acquisto. L’aspetto positivo riguarda anche i prodotti utilizzati, questi, infatti, si conservano in casa. Quanti di voi conoscono questo metodo?