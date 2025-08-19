Spiaggia enorme e mare cristallino, ma è la meta più economica d’Italia: bastano pochi euro per l’ombrellone

È stata un’estate segnata dal caro ombrelloni e dalle polemiche politiche che ne sono seguite. Eppure c’è una cittadina in cui l’aumento dei prezzi non si è visto e questo le è valso il titolo di spiaggia più economica d’Italia.

Spiaggia bianca e immensa, mare turchese e cristallino. No non è una meta esotica, si trova in Italia e quest’anno si è conquistata anche il titolo di spiaggia più economica dello Stivale. Non una cosa da poco in un’estate segnata da una nuova stangata per ombrelloni e lettini.

L’estate si fa sempre più inaccessibile per gli italiani; secondo l’ultima ricerca di Altroconsumo l’aumento medio dei prezzi per lettini ed ombrelloni in spiaggia si aggira intorno ad un +5% rispetto all’anno scorso e +17% rispetto al 2021. Costo medio per una giornata al mare è 100 euro e così sempre più famiglie optano per la spiaggia libera rispetto al lido attrezzato; senza contare che in ogni caso il pranzo (per risparmiare un po’) si porta da casa.

Insomma una nuova stangata che ha acceso il dibattito, soprattutto perché nelle settimane di grande esodo il pienone tanto atteso dai gestori dei lidi non c’è stato. Eppure ci sono mete marittime che hanno deciso di lasciare i prezzi invariati e giocare così alla concorrenza; su tutti c’è una spiaggia che, di fatto, conquistata il titolo di meta più economica del 2025.

Roccella Jonica, la spiaggia meno cara del 2025

Spiaggia immensa e di sabbia bianca, un mare turchese e cristallino a cui è impossibile resistere e il bello è che non si parla di una meta esotica o di una rinomata e blasonate spiagge di Sardegna e Sicilia. Una meta meno conosciuta ma non per questo meno bella e appunto la consapevolezza che qui una giornata al mare non costa un occhio della testa.

Un’estate accessibile a tutti, con servizi e qualità che non mancano ma a prezzi contenuti. Così Roccella Jonica, comune calabrese di poco più di 6mila abitanti nella Città metropolitana di Reggio Calabria, è stata inserita da Repubblica nella lista delle mete più economiche del 2025.

Qui una giornata al lido, con classico ombrellone e due lettini, costa appena 13 euro. Un esempio, quello dei gestori dei lidi, seguito anche dagli altri commercianti della cittadina dai ristoratori a chi offre escursioni in braca; una cena a base di pesce fresco costa in media 20 euro per due persone, mentre un giro in barca a vela con tanto di cena e aperitivo incluso arrivano ai 35 euro a persona.