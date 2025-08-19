Lascia stare il trolley: per il bagaglio a mano questa è la soluzione migliore. – (viagginews.com)

Lascia stare il trolley: per il bagaglio a mano questa è la soluzione migliore

In aereo siamo abituati a portarci dietro un trolley di dimensioni ridotte, ma il bagaglio a mano più comodo è questa opzione. 

Prendere l’aereo è comodo per le lunghe tratte, ma impegnativo per quanto riguarda la preparazione dei bagagli. Ogni compagnia ha dei requisiti diversi per quanto riguarda le dimensioni e il peso dei bagagli, quindi è inevitabile dover fare qualche rinuncia. Soprattutto considerando che avere delle valigie in più in stiva comporta un costo extra sul biglietto.

Per riuscire a far stare tutto l’occorrente quindi c’è chi prova a sfruttare anche il bagaglio a mano per le ultime cose. Se si tratta di una trasferta di appena un paio di giorni volendo si può anche provare a viaggiare solo con quello, risparmiando sulla valigia da imbarco. Il problema è riuscire a organizzarlo bene considerando i limiti previsti per i liquidi e i dispositivi elettronici.

La maggior parte dei viaggiatori ricorre a un piccolo trolley, controllando che rispetti le dimensioni previste. Comodo da trasportare fino all’aereo grazie alle ruote, ma pieno di altri difetti sul lato pratico che portano a dubitare del fatto che sia la scelta migliore. Per chi ne ha già fatto le spese è il momento di passare a un’alternativa più comoda e versatile.

L’opzione più comoda come bagaglio a mano

Se il trolley scorre bene nei corridoi dell’aeroporto lo stesso non si può dire sull’asfalto e men che meno sulle scale. Di conseguenza già nel tragitto per arrivare all’albergo e poi alla camera comporta fatica e stress, considerando che non è fatto per essere portato a braccia. Per non parlare dell’assenza quasi totale di tasche esterne che non è un difetto da poco.

Mentre si viaggia infatti torna comodo avere portafoglio, telefono o altri oggetti a portata di mano. Con questo tipo di valigia invece ogni volta serve aprirla con il rischio di rovesciare il contenuto per terra, tra cui i vestiti puliti. In più i trolley anche da vuoti hanno un peso non indifferente che limita ancora di più le possibilità di sfruttarlo visti i limiti di peso previsti in aereo.

Ma cosa usare come alternativa? La soluzione più comoda è offerta dallo zaino, che essendo di tessuto morbido è più leggero e flessibile della valigia. Scegliendo un modello da escursionismo inoltre si avranno a disposizione diverse tasche esterne per organizzare al meglio il suo contenuto. Senza contare che consente di avere le mani libere tutto il tempo.

