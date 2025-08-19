Caponata di pesce spada proprio come la fanno in Sicilia: questa ricetta profuma proprio di mare

Caponata di pesce spada, con questa ricetta la prepari proprio come la fanno in Sicilia: è gustose, facile da preparare e perfetta in ogni occasione.

Ci sono dei piatti, che solo a sentirli nominare evocano nella mente del luoghi ben precisi, fatti di storia, di profumi e di sapori. Si tratta di ricette antichissime e che permettono di portare in tavola dei piatti tipici della tradizione. Perfette in ogni stagione e in ogni occasione, sono delle vere e proprie specialità.

La caponata di pesce spada, ad esempio, è una variante della classica caponata siciliana, un piatto tipico della cucina dell’isola. Mentre la caponata tradizionale è a base di melanzane e altre verdure in agrodolce, nella versione con pesce spada si aggiunge proprio questo ingrediente di mare per renderla ancora più ricca e sostanziosa.

Caponata di pesce spada, la ricetta originale per portare in tavola una vera specialità

Se si amano i sapori e i profumi del mare, ma al tempo stesso non si vuole rinunciare a quello che la terra offre, ecco la ricetta perfetta per creare il giusto mix tra le due cose. In poche mosse, si potrà gustare una squisita caponata di pesce spada, una vera delizia per occhi e palato. Vediamo quindi come realizzarla.

Ingredienti per 4 persone:

Pesce spada 300 g

Pomodori pelati 400 g

Melanzane 2

Cipolle bianche 1

Sedano 2 coste

Olive verdi 100 g

Capperi sotto sale dissalati 30 g

Pinoli 15 g

Zucchero 30 g

Basilico q.b.

Aceto balsamico 2 cucchiai

Olio extravergine d’oliva 1 cucchiaio

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Olio per friggere

Procedimento:

Per preparare la caponata di pesce spada spuntate le melanzane e tagliarle prima a fette e poi a cubetti Affettare anche le coste di sedano Infine mondare e affettare la cipolla In un pentolino scaldare l’olio di semi, poi immergere le melanzane Friggete fino a doratura, per circa 2-3 minuti, quindi scolare le melanzane Trasferire le melanzane fritte su un vassoio rivestito con carta assorbente, così da asciugare l’olio in eccesso Tagliare il pesce spada a cubetti Scaldate l’olio in una padella e aggiungere le cipolle affettate Lasciare soffriggere per qualche minuto, dopodiché versare i pelati Regolare di sale Unire anche i capperi dissalati, le olive e il sedano affettato A questo punto unire l’aceto, lo zucchero e le foglie di basilico Aggiungere il pesce spada, i pinoli e le melanzane fritte Cuocere per 15 minuti a fiamma media.

Una volta che sarà cotta, regolare ancora di sale e pepe e servire subito. Ed ecco che la caponata di pesce spada sarà pronta per essere gustata.