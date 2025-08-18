Vivi l’estate anche a tavola e dimagrisci: le ricette buone e sane da provare subito – Viagginews.com

Non perdere i tuoi obiettivi di dimagrimento anche in estate: scopri le ricette più gustose per perdere peso mangiando.

Con le sue giornate lunghe, il clima caldo e la possibilità di stare all’aperto, l’estate è uno dei momenti ideali per rimettersi in forma e prepararsi all’inizio del nuovo anno lavorativo. In questi mesi, difatti, è più semplice intensificare l’attività fisica, tra cui il nuoto, le lunghe passeggiate all’aperto e la corsa.

Il primo passo per rimettersi in forma, tuttavia, coincide sempre con le scelte alimentari e la qualità del cibo che si porta a tavola. Al contrario di quanto si possa pensare, la perdita di peso non è direttamente collegata all’osservazione di una dieta rigida, in cui è necessario ridurre al minimo l’introito calorico.

Per dimagrire e perdere i chili di troppo, basterà optare per scelte alimentari più salutari, in linea con la frutta e la verdura di stagione, oltre alla scelta di cibi di qualità. Durante i mesi estivi, inoltre, è possibile realizzare alcune ricette gustose e molto salutari, perfette per perdere peso senza rinunciare al gusto.

Perdi peso in estate: le ricette gustose da fare a casa

La vasta gamma di frutta e verdura di stagione, offre la possibilità di giocare con gli abbinamenti e gli ingredienti per la preparazione di ricette estremamente gustose e salutari. Con melanzane, peperoni, mirtilli e pomodori, ad esempio, è possibile creare alcuni piatti vegetariani perfetti per mangiare in modo genuino e perdere peso. Facili da preparare e piene di gusto, le melanzane ripiene con ricotta salata, pecorino e pomodorini, può rivelarsi uno dei piatti vincenti anche con cui conquistare gli ospiti a casa.

Basterà tagliare le melanzane, inciderle a losanghe e riempirle con pomodorini precedentemente rosolati in padella con uno spicchio d’aglio. Dopo aver aggiunto anche il formaggio, è possibile procedere con la cottura in forno per circa 10 minuti. Per chi sta provando ad evitare i carboidrati più raffinati, invece, il carasau gratinato con i peperoni arrostiti e la ricotta è la soluzione ideale per un pranzo o una cena salutari e leggeri.

Basterà procurarsi un disco di pane carasau, tre peperoni rossi e gialli e della ricotta fresca. Dopo aver preriscaldato il forno a 200 gradi e aver inumidito il disco di pane, basterà posizionare la verdura sulla sua superficie e infornare. Al termine della cottura, è possibile aggiungere la ricotta fresca, la quale creerà un constato piacevole.