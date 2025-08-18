Vacanze finite, 5 idee per riutilizzare la crema solare: risparmi e non la sprechi – viagginews.com

La crema solare, dopo la fine dell’estate, può essere utilizzata anche in altri modi. Queste idee rendono la vita più semplice e combattono gli sprechi.
La crema solare è essenziale per preservare la pelle dai raggi ultravioletti. Purtroppo, sono ancora troppe le persone a non farne uso. Sottovalutano la sua efficacia oppure, per evitare di spendere soldi extra, riutilizzano i flaconi degli anni passati. Seguire una politica antispreco è giusto, ma ci sono anche delle linee guida da rispettare.
A distanza di dodici mesi dall’apertura, infatti, il prodotto potrebbe non essere più funzionale al suo scopo. Dopo la fine dell’estate, per fortuna, può essere impiegato per altro. Queste cinque idee sono sorprendenti. Non ci pensa mai nessuno, ma i vantaggi sono subito evidenti.
Creme solari, come usarle dopo l’estate: non ne potrai più fare a meno
Quasi sempre, dopo la fine delle vacanze estive, resta un po’ di crema solare all’interno del flacone. A volte si tratta di piccole quantità mentre, in altri casi, la confezione è quasi piena. Molte persone la ripongono tra gli oggetti destinati al mare, in modo da poterla riutilizzare l’anno successivo. Può sembrare una buona idea, ma non è un’azione consigliabile.
Il problema sta nella possibile alterazione della composizione. A distanza di dodici mesi, infatti, c’è il serio rischio che non protegga più come subito dopo l’apertura. Per esserne certi, non bisogna fare altro che leggere le informazioni riportate sul flacone.
In queste situazioni, non è necessario gettare la crema nella spazzatura. Esistono altri utilizzi utili che consentono di risparmiare e di combattere gli sprechi. Questi cinque sono tra i principali:
- Lucidante per metallo: basta strofinare una piccola quantità sull’oggetto desiderato, eliminare i residui con un panno pulito e il gioco è fatto. Non ci sarà più alcuna traccia di ossidazione e il metallo tornerà a splendere. In caso di dubbi, si consiglia di sperimentare il rimedio su una zona nascosta
- Scrub per i piedi: tutti desiderano avere dei piedi morbidi e curati. C’è un rimedio casalingo che consente di ottenere un ottimo risultato. È sufficiente unire la crema solare, il sale grosso e l’olio di cocco. Dopo aver massaggiato bene con movimenti circolari, i residui potranno essere eliminati con della semplice acqua
- Pulizia della pelle: anche se non sembra, questo materiale si sporca con grande facilità. Non è facile da pulire ma, con del cotone e una piccola quantità di crema solare, tornerà come nuovo
- Rimozione macchie di inchiostro: i bambini quando scrivono si sporcano facilmente. La crema solare, strofinata sulle macchie, facilita la pulizia
- Rivitalizzare il legno: con il passare del tempo, i mobili in legno tendono a perdere la loro brillantezza. Con un po’ di crema solare, distribuita con cura, torneranno lucenti