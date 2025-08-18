Vacanze finite, 5 idee per riutilizzare la crema solare: risparmi e non la sprechi – viagginews.com

La crema solare, dopo la fine dell’estate, può essere utilizzata anche in altri modi. Queste idee rendono la vita più semplice e combattono gli sprechi.

La crema solare è essenziale per preservare la pelle dai raggi ultravioletti. Purtroppo, sono ancora troppe le persone a non farne uso. Sottovalutano la sua efficacia oppure, per evitare di spendere soldi extra, riutilizzano i flaconi degli anni passati. Seguire una politica antispreco è giusto, ma ci sono anche delle linee guida da rispettare.

A distanza di dodici mesi dall’apertura, infatti, il prodotto potrebbe non essere più funzionale al suo scopo. Dopo la fine dell’estate, per fortuna, può essere impiegato per altro. Queste cinque idee sono sorprendenti. Non ci pensa mai nessuno, ma i vantaggi sono subito evidenti.

Creme solari, come usarle dopo l’estate: non ne potrai più fare a meno

Quasi sempre, dopo la fine delle vacanze estive, resta un po’ di crema solare all’interno del flacone. A volte si tratta di piccole quantità mentre, in altri casi, la confezione è quasi piena. Molte persone la ripongono tra gli oggetti destinati al mare, in modo da poterla riutilizzare l’anno successivo. Può sembrare una buona idea, ma non è un’azione consigliabile.

Il problema sta nella possibile alterazione della composizione. A distanza di dodici mesi, infatti, c’è il serio rischio che non protegga più come subito dopo l’apertura. Per esserne certi, non bisogna fare altro che leggere le informazioni riportate sul flacone.

In queste situazioni, non è necessario gettare la crema nella spazzatura. Esistono altri utilizzi utili che consentono di risparmiare e di combattere gli sprechi. Questi cinque sono tra i principali: