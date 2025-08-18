Ho imparato la tecnica perfetta per la panatura con i cereali: ora i nuggets sono incredibilmente croccanti

La panatura con i cereali è la migliore se si desidera mangiare dei nuggets incredibilmente croccanti.

Se vuoi far felici i bambini prepara dei nuggets per cena ma rendili speciali grazie alla panatura con i cereali. Il classico pangrattato non regala la stessa croccantezza, meglio osare con i corn flakes, gustosi a colazione e perfetti anche per impanare il pollo. Saranno una piacevolissima sorpresa.

I cereali si mangiano a colazione immersi nel latte. La confezione potrebbe rimanere aperta a lungo specialmente se si ama variare gli ingredienti del pasto principale della giornata. Piuttosto che farli rovinare si possono usare per la panatura. I corn flakes in particolare sono perfetti per preparare i nuggets di pollo.

Questi bocconcini sono un piatto a base di carne bianca che si trova già pronto in commercio ma vi assicuriamo che è meglio preparare da soli in casa. Basterà avere un petto di pollo ben pulito da tagliare a cubetti irregolari e da impanare. A questo proposito sappiamo che di solito si usa il pangrattato ma con i corn flakes il risultato sarà migliore.

Ricetta dei nuggets con una deliziosa panatura di cereali

Cordon bleu, fettine o bocconcini di pollo e tacchino, cosce di pollo ma anche fettine di vitello o macinato di maiale, i corn flakes sono adatti a tutte le preparazioni. Da ricordare che non è necessario usare come metodo di cottura la frittura, anche il forno può essere utilizzato condendo con un filo d’olio. In alternativa c’è anche la friggitrice ad aria. Ma come si preparano i nuggets con i corn flakes?

INGREDIENTI PER DUE PERSONE

500 grammi di petto di pollo

200 grammi di cereali

2 uova

farina

sale

pepe

olio evo.

PREPARAZIONE

Tagliate il petto di pollo a cubetti e conditelo con sale e pepe. Mescolate bene. Sbriciolate i corn flakes in una ciotola con le mani. Sbattete le uova. Panate i bocconcini seguendo un ordine preciso. Prima metteteli nella farina poi nell’uovo e infine nei cereali. Adagiateli su una teglia con carta forno e irrorateli con un poco d’olio. Mettete in forno a 180/200° per 20/30 minuti.

Se friggete i nuggets allora si consiglia di consumarli appena pronti. Volendo prepararli in anticipo conservateli in frigo coperti dalla pellicola fino al momento della cottura ma massimo per un giorno. Se desiderate congelarli dovete procedere prima della panatura. Per rendere i nuggets di pollo con corn flakes ancora più saporiti potete aggiungere delle erbe aromatiche o una scorza di limone.